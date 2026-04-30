Genoino defende ida às ruas e diz que acabou a conciliação com o Congresso

247 – O ex-presidente do PT José Genoino afirmou, em participação no Bom Dia 247, que a derrota sofrida pelo governo no Congresso exige uma mudança de estratégia política por parte do campo progressista. Para ele, “acabou a era da conciliação” com uma maioria parlamentar dominada pela direita, pela extrema direita e por setores do centrão. Em comentário, Genoino disse que o governo Lula deve “disputar mais as ruas, mais a sociedade e gastar menos energia com o Congresso”, um dia depois da rejeição do nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal.

Genoino avaliou que a ofensiva parlamentar contra o governo pode se repetir com a derrubada do veto relacionado à dosimetria. Segundo ele, a extrema direita e setores do centrão atuam para “interditar o governo Lula” e desgastar sua imagem.

“Nós temos que fazer uma inflexão de disputar mais as ruas, mais a sociedade e gastar menos energia com o Congresso”, afirmou.

Para o ex-presidente do PT, insistir em negociações institucionais neste momento seria um erro. Ele criticou a ideia de concentrar esforços na escolha de nomes para cargos ou na reabertura de tratativas com lideranças do Congresso.

“Isso é perda de tempo, porque a decisão deles foi uma decisão clara, contundente, sem cerimônia”, disse.

Crítica à chantagem do centrão

Genoino afirmou que o governo Lula passou a ser chantageado por uma aliança entre extrema direita e setores do centrão, tanto na Câmara quanto no Senado.

“O centro da política agora é a gente se deslocar para o enfrentamento político democrático nas ruas, denunciar, apresentar proposta concreta e sair dessa conciliação institucional que transformou o governo Lula em um governo chantageado pelo centrão”, declarou.

Ele também alertou que a mesma maioria parlamentar poderá tentar impor derrotas ao governo em outras pautas, como a jornada 6x1.

PT e esquerda devem reagir, diz Genoino

Ao ser questionado sobre a dificuldade de mobilizar a sociedade em um cenário de relativa apatia e baixo desemprego, Genoino defendeu que Lula, o PT e os partidos de centro-esquerda organizem uma reação política coordenada.

Para ele, seria necessário convocar uma reunião de alto nível para definir uma agenda de debates, denúncias e mobilização popular.

“Nós, do PT, dos demais partidos de centro-esquerda, deveríamos imediatamente estabelecer uma reunião de alto nível para estabelecer uma programação de debate político com a sociedade”, afirmou.

Genoino também sugeriu caravanas, plenárias e a convocação de um ato público após eventual derrubada do veto.

Disputa deve ser com a sociedade

Na avaliação de Genoino, o caminho para enfrentar a ofensiva conservadora é disputar a consciência popular, denunciar o que ocorre no Congresso e apresentar propostas concretas à população.

“Há um caminho, há uma saída. Nós não temos outros senão ir para as ruas, disputar a sociedade e a consciência popular”, concluiu.