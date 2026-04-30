Fim da escala 6x1 tem apoio de 55% dos brasileiros, aponta AtlasIntel

247 - As propostas de fim da escala 6x1 têm o apoio de 55% dos brasileiros, aponta pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira (30). A população projeta melhoria na qualidade de vida do trabalhador e na produtividade, mas também demonstra preocupação com impacto na inflação e no trabalho informal. Os dados revelam uma percepção dividida entre benefícios sociais e possíveis efeitos econômicos adversos. A pesquisa integra o relatório Latam Pulse de abril de 2026, produzido pela AtlasIntel em parceria com a Bloomberg, que analisa tendências políticas, sociais e econômicas no Brasil.

Maioria apoia mudança na jornada de trabalho

De acordo com o levantamento, 55,7% dos entrevistados se declaram favoráveis ao fim da escala 6x1, modelo em que se trabalha seis dias para descansar um. Outros 39,5% são contrários à proposta, enquanto 4,8% afirmam não saber opinar.

O resultado indica apoio majoritário à mudança na jornada de trabalho, sugerindo uma demanda por condições laborais mais equilibradas.

Expectativa de melhora na qualidade de vida

Entre os impactos esperados, a maioria dos entrevistados acredita que o fim da escala 6x1 traria ganhos diretos para os trabalhadores: 63% apontam que a qualidade de vida deve melhorar, enquanto 55% projetam aumento na produtividade .

Esses números reforçam a percepção de que a redução da carga de trabalho pode contribuir para maior bem-estar e eficiência no ambiente profissional.

Apesar do otimismo em relação aos efeitos sociais, a pesquisa também registra preocupações relevantes. Parte significativa dos entrevistados avalia que a mudança pode impactar negativamente a economia: 47% acreditam que a medida pode elevar a inflação, enquanto 44% apontam possível aumento do trabalho informal, indicando receio quanto à adaptação do mercado de trabalho às novas regras.