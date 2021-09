Alexandre de Moraes determina prisão de ex-PM que o ameaçou de morte

O pedido foi feito por Lindôra Araújo, da PGR, que considerou as postagem gravíssimas, por promoverem“incitação de atos violentos e na ameaça direta de morte a integrante” do STF edit

247 - Atendendo ao pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva do ex-PM Cássio Rodrigues Costa Souza, que publicou no Twitter ameaças de morte contra o ministro e sua família.

O pedido foi feito por Lindôra Araújo, que considerou as postagem gravíssimas, por promoverem“incitação de atos violentos e na ameaça direta de morte a integrante” do STF.

Nesta segunda-feira (6), o ex-policial militar de Minas Gerais, em uma postagem nas redes sociais, diz que vai matar o magistrado durante as manifestações do Dia da Independência.

“Em síntese, o que se nota, mais uma vez, é o emprego de violência psíquica de real concreção a risco de vida de pessoa, em pseudoliberdade de expressão, cujo exercício não se coaduna com ataques à Democracia, ao Estado de Direito e às suas instituições, tampouco com ameaças de violência física. Tal garantia não pode, jamais, ser utilizada como escudo para a prática de crimes.”

Moraes também acatou o pedido de buscas contra o prefeito de Cerro Grande do Sul (RS) Gilmar Alba (PSL), flagrado com R$ 505 mil em espécie no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

