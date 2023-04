Aliados criticam Bolsonaro por citar morfina em desculpa esfarrapada à PF

Apoie o 247

ICL

247 - Aliados políticos de Jair Bolsonaro (PL) criticaram a estratégia do ex-presidente no depoimento à Polícia Federal desta quarta-feira (26), em que ele usou a desculpa de estar sob efeito de morfina quando compartilhou via Facebook um vídeo golpista que descredibilizava as urnas eletrônicas três dias após as invasões terroristas de Brasília ocorridas em 8 de janeiro. A informação é da coluna do Lauro Jardim do jornal O Globo.

Estes integrantes do entorno político de Bolsonaro enxergam uma fragilidade em tal versão, dado que ele possuía ao menos quatro assessores responsáveis por cuidar de suas redes sociais enquanto presidente e poderia ter culpado algum deles pela publicação criminosa.

>>> Bolsonaro diz à PF que postou vídeo com ataque às urnas sem assisti-lo por inteiro

De acordo com um documento médico fornecido por Jair à PF durante o depoimento, é apontado que a dosagem de morfina aplicada nele no dia em questão - dado que estava hospitalizado - era de apenas 2 mg. Especialistas afirmam que tal dosagem seria insuficiente para que ele não tivesse plena consciência enquanto compartilhasse o vídeo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.