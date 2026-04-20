Aliados temem que campanha de Flávio Bolsonaro enfrente "nova Zambelli"

247 - Aaliados de Flávio Bolsonaro ouvidos pela CNN Brasil avaliam que o principal risco para a campanha presidencial do pré-candidato do PL seria o surgimento de uma “nova Zambelli” durante o período eleitoral.

Nos bastidores, interlocutores do senador demonstram preocupação com a possibilidade de algum apoiador cometer um ato considerado irracional, capaz de gerar forte desgaste político e comprometer o desempenho eleitoral da candidatura. O temor, segundo a reportagem, já teria sido levado ao próprio Flávio Bolsonaro.

O entorno do pré-candidato trabalha para reduzir ruídos e evitar episódios que desviem o foco da agenda eleitoral. A leitura interna é de que, em uma disputa apertada, erros pontuais podem ter impacto direto no resultado final.

Entre os casos citados por integrantes próximos à campanha está o episódio envolvendo Carla Zambelli na véspera do segundo turno das eleições de 2022. Na ocasião, a então deputada se envolveu em uma discussão e apareceu armada perseguindo um homem pelas ruas de São Paulo. As imagens circularam rapidamente nas redes sociais e tiveram ampla repercussão nacional.

Dentro do campo bolsonarista, ainda existe a avaliação de que o caso contribuiu para afastar eleitores de centro na reta final da disputa, fator que teria favorecido a vitória de Lula naquele pleito.

Outro episódio lembrado nas conversas internas é a reação de Roberto Jefferson durante tentativa de prisão, quando houve disparos contra agentes policiais. O caso também gerou forte repercussão negativa.

A avaliação entre aliados de Flávio Bolsonaro é que a eleição deverá, mais uma vez, ser decidida pelo eleitorado moderado. Por isso, qualquer crise provocada por figuras públicas, militantes ou simpatizantes mais radicalizados é vista como potencialmente decisiva.

Além de personagens políticos conhecidos, há receio também em relação a cidadãos comuns alinhados ao bolsonarismo que possam protagonizar fatos negativos em meio à campanha.