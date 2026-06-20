Anatel afirma que não há risco à população após alerta falso da Defesa Civil

247 - A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) afirmou neste sábado (20) que não há motivos para preocupação da população após o disparo indevido de mensagens do sistema Defesa Civil Alerta durante a madrugada. A manifestação veio após milhões de brasileiros serem surpreendidos por um alerta extremo enviado para celulares em diversas regiões do país.

Em nota, a Anatel afirma: “Não há, neste momento, qualquer motivo para preocupação por parte da população em decorrência das mensagens recebidas”.

A mensagem da agência foi divulgada após a circulação de relatos de cidadãos que receberam um alerta sonoro de emergência por volta de 1h20 da madrugada. O episódio gerou forte repercussão nas redes sociais e levantou questionamentos sobre a segurança do sistema responsável pelos disparos.

Segundo a Anatel, as mensagens recebidas pelos usuários de telefonia móvel não foram emitidas pelas autoridades competentes responsáveis pelo sistema oficial de alertas à população.

“Não há, neste momento, qualquer motivo para preocupação por parte da população em decorrência das mensagens recebidas”, informou a agência reguladora.

A nota também esclarece o funcionamento do sistema de alertas por Cell Broadcast, tecnologia utilizada para o envio de mensagens emergenciais diretamente aos telefones celulares localizados em áreas específicas. De acordo com a Anatel, as operadoras de telecomunicações não são responsáveis pela geração dos alertas.

“A Anatel ressalta que os alertas encaminhados pelas prestadoras de telecomunicações por meio da tecnologia Cell Broadcast são originados em plataforma própria da Defesa Civil, cabendo às prestadoras apenas a sua transmissão às áreas geográficas definidas pelas autoridades responsáveis”, destacou o órgão.

A agência informou que a apuração do caso está sendo conduzida pelos órgãos responsáveis.

“A Defesa Civil está apurando o ocorrido e adotando as providências cabíveis para identificar as circunstâncias do evento”, afirmou a Anatel.

Apesar do incidente, a agência reforçou a importância do sistema de alertas emergenciais para a proteção da população em situações de risco, como desastres naturais e eventos climáticos extremos.

“A Agência reforça a relevância do sistema de alertas por Cell Broadcast, apto a cumprir seu propósito de apoiar as ações de prevenção e resposta a desastres, contribuindo para a proteção da população e a preservação de vidas”, concluiu a nota.

O episódio gerou ampla repercussão nas redes sociais e levantou questionamentos sobre a segurança da infraestrutura utilizada para o envio de alertas em massa. As investigações em andamento deverão esclarecer como ocorreu o disparo indevido e se houve comprometimento dos sistemas responsáveis pela emissão das mensagens.