Falso alerta da Defesa Civil com termo “misantropia” atinge celulares em quatro estados e no Distrito Federal

247 - Um falso alerta atribuído à Defesa Civil provocou surpresa entre moradores do Distrito Federal e dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná na noite de sexta-feira (19). A notificação, que continha o termo “misantropia”, foi enviada indevidamente para celulares dessas regiões, gerando dúvidas entre a população e intensa repercussão nas redes sociais e mecanismos de busca.

De acordo com informações divulgadas pela Agência Estado, reproduzidas pelo UOL, o alerta não tinha relação com qualquer ocorrência climática ou situação real de emergência. As mensagens enviadas pelos sistemas oficiais da Defesa Civil costumam ser utilizadas para informar a população sobre fenômenos naturais em andamento, como tempestades, chuvas intensas, alagamentos e outros eventos que possam representar risco à segurança das pessoas.

Após a circulação da mensagem, as Defesas Civis de São Paulo e do Paraná informaram que não foram responsáveis pelo envio do comunicado. Posteriormente, a Defesa Civil esclareceu que a ocorrência será investigada e anunciou o acionamento da Polícia Federal.

Segundo o órgão, a Polícia Federal será chamada e “tomará as providências para religar o sistema o mais rapidamente possível, quando todas as condições de segurança forem restabelecidas”.

A ampla repercussão do episódio fez com que a palavra “misantropia” registrasse forte crescimento nas pesquisas online. O termo passou a figurar entre os mais buscados no Google logo após o envio da mensagem.

Na manhã deste sábado (20), “misantropia” continuava liderando as buscas na plataforma. De acordo com os dados citados pela Agência Estado, mais de 1 milhão de consultas foram registradas desde as 23h40 da noite anterior, evidenciando o impacto do falso alerta sobre os usuários.