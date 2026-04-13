ANTT aprova edital da rodovia Régis Bittencourt com R$ 7,2 bi em investimentos

247 - A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou, nesta segunda-feira (13), o edital para a concessão da rodovia Régis Bittencourt, com previsão de investimentos de R$ 7,2 bilhões e leilão marcado para julho. O projeto inclui obras de ampliação, melhorias operacionais e manutenção ao longo dos 402 quilômetros que ligam São Paulo a Curitiba.

A aprovação ocorreu em reunião extraordinária da diretoria da ANTT e marca o avanço de mais um processo de concessão rodoviária, que será o terceiro leilão do setor em 2026.

Atualmente administrada pela Arteris, a rodovia passou por um processo de repactuação conduzido no âmbito da Secretaria de Solução Consensual e Prevenção de Conflitos (SecexConsenso), vinculada ao Tribunal de Contas da União (TCU). O mecanismo busca reequilibrar contratos e evitar disputas judiciais entre concessionárias e o poder público.

O novo modelo de concessão prevê um aporte de capital significativo, estimado em R$ 7,2 bilhões ao longo da vigência contratual. Os recursos serão destinados principalmente à ampliação da capacidade da via, melhorias operacionais e manutenção da infraestrutura existente.

Outro ponto central do edital é a extensão do prazo de concessão por mais oito anos, medida considerada essencial para garantir a viabilidade econômico-financeira dos investimentos previstos. O contrato atualmente em vigor foi firmado em 2008 e passa agora por revisão em meio a uma estratégia mais ampla do governo federal.