Ministério dos Transportes prevê 21 leilões de infraestrutura em 2026

247 - O Ministério dos Transportes apresentou, nesta terça-feira (25), o planejamento preliminar de concessões para 2026, indicando a realização de 21 leilões de infraestrutura no próximo ano. A carteira inclui projetos rodoviários e ferroviários que devem impulsionar a modernização logística do País.

As informações foram divulgadas originalmente pelo Broadcast, que detalhou os valores envolvidos e o cronograma divulgado pela pasta. Segundo o Ministério dos Transportes, os 21 certames projetados podem mobilizar R$ 288 bilhões em investimentos privados.

Expansão das concessões rodoviárias

Do total anunciado, 13 leilões serão rodoviários, com expectativa de gerar R$ 148 bilhões em aportes. A lista abrange todas as regiões brasileiras e contempla tanto novas concessões quanto otimizações de contratos vigentes. A única alteração relevante no plano foi a retirada da Rota Agro Central (BR-070/174/364/MT/RO), reduzindo de 14 para 13 o número de rodovias previstas para licitação.

Durante a apresentação da carteira, o ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou o avanço da política de concessões. “A imprensa e boa parte do mercado não acreditavam que seria possível, mas conseguimos cumprir o que dizíamos”, afirmou.

O calendário rodoviário de 2026 será iniciado em março, com os leilões da Rota dos Sertões (BR-116/BA/PE), das Rotas Gerais (BR-116/251/MG) e da otimização da Régis Bittencourt (BR-116/SP/PR). Em abril, está prevista a otimização da Rota Arco Norte (BR-163/MT/PA).

A agenda segue com:

junho: repactuação da Rota do Pequi (BR-060/153/DF/GO);

julho: repactuação da Rota Litoral Sul (BR-116/376/PR e BR-101/SC);

agosto: leilão da Rota Portuária do Sul (BR-116/392/RS);

setembro: otimização da Rota Planalto Sul (BR-116/PR/SC);

outubro: otimização da Rodovia Transbrasiliana (BR-153/SP);

novembro: licitações da Rota 2 de Julho (BR-116/324/BA) e dos lotes 1 e 3 das Rodovias Integradas de Santa Catarina;

dezembro: leilão da Rota Integração do Sul (BR-116/158/290/392/RS).

Com esse calendário, o governo pretende repetir o volume de 2025, quando foram 12 disputas já realizadas e mais uma prevista para dezembro. A meta oficial é alcançar 35 leilões ao longo dos quatro anos de mandato.

Oito projetos ferroviários devem ir a leilão

Além das rodovias, o Ministério projeta oito leilões ferroviários, que podem resultar em R$ 140 bilhões de investimentos. O primeiro será o Corredor Minas-Rio, marcado para abril.

Os demais estão previstos para:

junho: Anel Ferroviário Sudeste;

julho: Malha Oeste;

agosto: Corredor Leste-Oeste;

setembro: Ferrogrão;

dezembro: três concorrências da Malha Sul — Corredor Paraná–Santa Catarina, Corredor Rio Grande e Corredor Mercosul.

O conjunto de projetos, segundo o governo, busca ampliar a integração logística entre regiões produtoras e rotas de exportação, reduzindo gargalos estruturais e aumentando a competitividade nacional.