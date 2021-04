'Ao atacar China, Guedes copia chefe genocida com louvor, como um capataz', diz Gleisi Hoffmann

A presidente do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, afirmou que o ministro da Economia, Paulo Guedes, que atacou a China, “copiou o chefe genocida com louvor, como um capataz”. “Não sei o que é pior, sua incompetência ou sua maldade”, declarou edit

247 - A presidente do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann, afirmou, nesta terça-feira, 27, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, que atacou a China, “copiou o chefe genocida com louvor, como um capataz”. “Não sei o que é pior, sua incompetência ou sua maldade”, declarou.

“Diplomata do desastre, num dia só, Guedes ataca China, critica expectativa de vida do brasileiro e diz que o direito à vida sufoca o Estado, não a pandemia. Copia o chefe genocida com louvor, como um capataz. Não sei o que é pior, sua incompetência ou sua maldade”, destacou nas redes sociais.

“Reunião no Planalto hoje lembrou aquela fatídica do passando a boiada e afins”, afirmou. “Sem saber que estavam no ar, Guedes delirava horrores e o general Ramos teve ataque de sincericídio contando que se vacinou escondido. Esse é o governo Bolsonaro. O que não rola a portas fechadas?!”, perguntou.

Na reunião, além da declaração de Guedes contra os chineses, o ministro-chefe da Casa Civil, general Luiz Eduardo Ramos, admitiu que tomou vacina contra a Covid-19 escondido.

Como se tivesse feito algo de errado, Ramos argumentou ter tomado a vacina porque quer "viver" e o imunizante é o que a ciência recomenda como melhor proteção contra o coronavírus. "Tomei escondido, né, porque a orientação era para não criar caso, mas vazou. Eu não tenho vergonha, não. Tomei e vou ser sincero. Como qualquer ser humano, eu quero viver, pô. E se a ciência está dizendo que é a vacina, como eu posso me contrapor?".

O ministro ainda disse estar tentando convencer Bolsonaro a se vacinar, afirmando que a vida do ocupante do Planalto corre perigo. "Eu estou envolvido pessoalmente tentando convencer o nosso presidente [a tomar a vacina], independente de todos os posicionamentos. Nós não podemos perder o presidente por um vírus desse. A vida dele, no momento, corre risco – ele tem 65 anos".

Já Guedes afirmou que o "chinês inventou o vírus”, mas a vacina deles é menos efetiva que a dos americanos. Em seguida, ele reconheceu a incompetência do governo federal. "Nós do governo não teremos capacidade de cuidar da saúde do povo", apontou.

"Guedes citou ainda que até o foguete da Nasa é privado porque o setor público não consegue mandar foguete para lua toda hora. O ministro destacou em boa parte do tempo a eficiência do setor privado na prestação de serviços. Ao falar da saúde privada para pobres, ele defendeu o modelo de voucher, assim como já fazia no início do governo e ressaltou que é só uma ideia que ainda não avançou", aponta o texto de Edna Simão e Matheus Schuch. Guedes não sabia que a reunião estava sendo gravada e transmitida por mídia social. Quando foi informado, falou "não mandem para o ar".

Vídeo fora do ar

Após a reunião, o Ministério da Saúde retirou o vídeo da página do Facebook da pasta e não deverá ser disponibilizado novamente.

Após Guedes ficar incomodado com a transmissão e pedir que o ministro da Saúde e presidente do conselho, Marcelo Queiroga, ele não o divulgasse, Queiroga esclareceu que a reunião estava sendo transmitida

Questionado sobre a retirada do vídeo do ar, o ministério da Saúde justificou, por meio de mensagem ao Valor Econômico: "Deu um problema técnico, a transmissão estava sendo feita por celular/4G, caiu e não conseguimos reconectar".

Com falas desastrosas, como esta que insulta o maior parceiro comercial do Brasil, Guedes passa a ter sua permanência no governo cada vez mais questionada.

