Apoie a Escola Nacional Florestan Fernandes, referência em formação popular

247 - Há mais de duas décadas, a Escola Nacional Florestan Fernandes, conhecida como ENFF, consolidou-se como um espaço de formação popular, reflexão crítica e articulação de movimentos sociais no Brasil e em outros países. A instituição recebe militantes, intelectuais e organizações populares, promovendo atividades voltadas à educação política, à produção de conhecimento e à transformação social.

Ao reunir diferentes experiências de luta e organização coletiva, a ENFF tornou-se referência para pessoas engajadas em pautas populares, democráticas e de justiça social. O trabalho desenvolvido pela escola fortalece processos de formação política e contribui para ampliar o diálogo entre movimentos sociais, pesquisadores e lideranças comprometidas com alternativas sociais.

Para manter suas atividades e dar continuidade a essa trajetória, a escola promove uma campanha de solidariedade com bilhetes no valor de R$ 20. A iniciativa busca fortalecer a estrutura da ENFF e, ao mesmo tempo, oferece aos participantes a possibilidade de concorrer a prêmios.

Os interessados em apoiar a Escola Nacional Florestan Fernandes podem acessar o perfil @bilhetesdasolidariedade ou o site www.bilhetesdasolidariedade.com.br para obter mais informações e garantir a participação na campanha.