Salvador realiza hoje ato de solidariedade a Cuba

247 - Salvador realiza nesta segunda-feira (15), às 18h, um ato político-cultural de solidariedade a Cuba na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (UFBA), com a presença do embaixador Victor Cairo, lideranças políticas, artistas e entidades sociais. As informações são da organização do ato.

A mobilização é organizada pela ACJM-BA, pelo Cebrapaz e pela UFBA, com o objetivo de denunciar as agressões permanentes impostas a Cuba pelos Estados Unidos e fortalecer redes de solidariedade ao povo cubano. organização.

O evento contará com a participação do embaixador Victor Cairo, do reitor da UFBA, Paulo Miguez, e do reitor eleito para o próximo quadriênio, João Salles. Também estão confirmadas as presenças de Socorro Gomes, do Cebrapaz; Breno Altman, do Ópera Mundi; Alice Portugal, do Grupo Parlamentar Brasil-Cuba; e Emiliano José, jornalista e escritor.

A atividade terá caráter político e cultural. Os pronunciamentos serão intercalados por apresentações musicais e poesias com artistas da Bahia, em uma programação voltada a combinar debate público, mobilização social e expressão artística.

A iniciativa também conta com o apoio de movimentos populares, frentes políticas e entidades sindicais. Entre os apoiadores estão MST, Frente Brasil Popular, Frente Nacional de Mobilização Povo Sem Medo, SINDSEFAZ, APLB, Sindicato dos Bancários, FEEB, SinjorBA, entidades da construção civil, SINDIPETRO, CTB e CUT.

De acordo com a organização, a agenda preparada para o embaixador de Cuba na Bahia será ampla e envolverá diferentes setores da sociedade. Além de entrevistas a veículos de comunicação, Victor Cairo terá encontros com parlamentares da Alba, sindicalistas, lideranças políticas, intelectuais e representantes da juventude.

A programação também prevê a participação do embaixador na abertura da Assembleia Mundial dos Povos, marcada para terça-feira, 16 de junho. A agenda, segundo os organizadores, permitirá que Victor Cairo exponha a realidade enfrentada por Cuba e busque apoio por meio da solidariedade internacional.