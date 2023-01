Após bloqueio de contas, PL desiste de pagar aluguel de mansão a Bolsonaro

No lugar do aluguel, o partido pretende oferecer um salário a Michelle equivalente ao de um deputado federal, pelos serviços que a ex-primeira-dama prestará no comando do PL Mulher edit

Apoie o 247

ICL

247 - O PL desistiu de bancar o aluguel de uma mansão ao ex-presidente Jair Bolsonaro no Lago Sul, região nobre de Brasília, informa o portal Metrópoles.

>>> PL só pagará salário prometido a Bolsonaro se ele voltar ao Brasil

A decisão de arcar com os custos da moradia do candidato derrotado nas eleições de 2022 foi revista pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) bloquear as contas do partido

No lugar do aluguel, o PL pretende oferecer um salário a Michelle Bolsonaro equivalente ao de um deputado federal, pelos serviços que a ex-primeira-dama prestará no comando do PL Mulher.

Bolsonaro, por sua vez, receberá o teto do funcionalismo público, por ser um ex-presidente da República . Ao todo, o casal receberá cerca de R$ 70 mil do partido, que alega que o valor será suficiente para custear o aluguel da residência desejada.

Bolsonaro está nos EUA desde o fim de dezembro, após fugir do Brasil antes da conclusão de seu mandato. Não há previsão de retorno.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.