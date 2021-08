Após decisão de Alexandre de Moraes, Twitter suspende conta de Otoni de Paula

O deputado bolsonarista é alvo do inquérito aberto pelo ministro Alexandre Moraes para investigar o planejamento dos atos do 7 de setembro contra o Supremo edit

247 - O Twitter suspendeu a conta do deputado bolsonarista Otoni de Paula após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que, na sexta-feira, 20, autorizou ação de busca e apreensão da Polícia Federal (PF) contra o deputado.

Otoni, o cantor Sérgio Reis e outras oito pessoas são alvos de um inquérito aberto por Moraes para investigar o planejamento de atos no dia 7 de setembro contra o STF e pelo voto impresso.

Poucas horas após ser alvo da PF, o deputado divulgou um vídeo em suas redes sociais convocando seus seguidores para a manifestação marcada para o dia 7 de setembro.

No fim do dia, Bolsonaro apresentou o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e prometeu protocolar o impeachment do ministro Luis Roberto Barroso, do TSE.

