Após Israel declarar Lula 'persona non grata', governo avalia convocar embaixador israelense

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O governo brasileiro está considerando a possibilidade de convocar o embaixador de Israel em Brasília, Daniel Zonshine, para prestar esclarecimentos sobre as recentes medidas adotadas por Israel em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que nesta segunda-feira (19) foi declarado “persona non grata” por ter comparado a escalada israelense contra os palestinos em Gaza ao Holocausto nazista .

Segundo o jornal O Globo, o governo brasileiro avalia que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está elevando a tensão diplomática para melhorar sua baixa popularidade interna. Nesta segunda-feira (19), o embaixador brasileiro em Israel, Frederico Meyer, foi convocado pela chancelaria israelense a prestar explicações sobre a declaração de Lula. >>> 'No momento, quem é persona non grata é Israel', diz Celso Amorim sobre decisão do governo israelense contra Lula

continua após o anúncio

A reunião aconteceu no Museu do Holocausto, em Jerusalém. A escolha do local foi criticada por diplomatas brasileiros, que a consideraram um "circo". Em resposta, o governo brasileiro poderá adotar medidas similares, convocando o embaixador israelense em Brasília para esclarecimentos. Lula convocou ministros e assessores para uma reunião de emergência na manhã desta segunda-feira no Palácio da Alvorada.

Em novembro do ano passado, o embaixador de Israel no Brasil se encontrou com Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados , acompanhado de outros parlamentares bolsonaristas da extrema direita, em campanha contra o Hamas.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: