Após Ministério da Saúde defender cloroquina, Queiroga reconhece que remédio não é eficaz contra Covid

247 - Após o Ministério da Saúde divulgar uma nota técnica - assinada pelo secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Helio Angotti - que defende o uso do chamado "kit Covid" contra a doença e ataca as vacinas, o ministro da pasta, Marcelo Queiroga, reconheceu que medicamentos como a hidroxicloroquina não têm eficácia comprovada contra o coronavírus.

"Essas medicações foram utilizadas no começo da pandemia e na época o uso era chamado de uso compassivo, todos usaram. Posteriormente, se viu que nessas situações essa medicação não era mais aplicável e foi testada em outros contextos, né? Essas medicações, inclusive eu já falei, são medicações cuja evidência científica da sua eficácia ainda não está comprovada", afirmou Queiroga no programa Sem Censura, da TV Brasil.

A nota de Angotti é uma resposta a um parecer que recomenda a proibição do uso do chamado kit Covid. Queiroga afirmou que cabe recurso e que ele próprio pode decidir. "Cabe recurso dessa decisão [de Hélio Angotti] a ele mesmo e se não houver o acolhimento do recurso cabe ao ministro da Saúde decidir. O ministro pega a bola, bota na marca do pênalti e bate a bola para fazer o gol. Não é o governo da metáfora futebolística, né? Mas a gente tem que explicar a quem nos assiste na nossa TV Brasil. Chegou para o ministro eu vou analisar se o recurso deve ser acolhido ou não e se for acolhido eu vou analisar os seus detalhes".

A comunidade científica diz que as vacinas contra Covid-19 são a única maneira de pôr fim à pandemia.

