Após recuo de Bolsonaro, Arthur Lira diz que "decisão judicial se cumpre"

247 - Pouco depois de Jair Bolsonaro publicar uma nota oficial, redigida pelo ex-presidente Michel Temer, recuando de seus ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao ministro Alexandre de Moraes, foi a vez do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), fazer seu recuo.

Mais cedo, o parlamentar havia dito que "ninguém é obrigado a cumprir decisões inconstitucionais", ao comentar a fala do presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, condenando a postura de Bolsonaro no 7 de setembro.

Em publicação no Twitter no final da tarde desta quinta-feira (9), Lira escreveu: "quero esclarecer uma fala que fiz mais cedo e que está sendo descontextualizada. 1) não afirmei que o STF toma decisões inconstitucionais. Jamais o faria. 2) Decisão judicial se cumpre. Pode ser questionada depois, na esfera judicial. Mas deve ser cumprida".

