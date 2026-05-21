Após saída de marqueteiro, crise na campanha de Flávio Bolsonaro expõe desgaste com Rogério Marinho

247 - A pré-campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República enfrenta uma nova turbulência interna em meio à repercussão do caso envolvendo o financiamento do filme Dark Horse. Segundo informações publicadas pela colunista Letícia Casado, do UOL, a condução política do senador Rogério Marinho (PL-RN), responsável pela coordenação da campanha, passou a ser alvo de críticas de integrantes do próprio grupo aliado.

A crise ganhou novos capítulos após duas mudanças estratégicas anunciadas na equipe de campanha: a saída do marqueteiro Marcello Lopes e a alteração na função do assessor de imprensa Rodrigo Sarcone. Rogério Marinho foi escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para coordenar a pré-campanha, e Flávio Bolsonaro tem mantido alinhamento político com o senador potiguar.

Aliados do pré-candidato avaliam que Marinho concentra excessivamente as decisões da campanha e interfere em áreas consideradas técnicas, como comunicação, marketing, gestão de crise, assessoria de imprensa e até questões jurídicas. Além disso, segundo integrantes do grupo, o senador também participa diretamente da definição da agenda política de Flávio.

Divergências sobre condução da crise

Apesar das críticas, integrantes da campanha reconhecem que Rogério Marinho possui forte capacidade de articulação política. Entre os elogios feitos internamente, estão sua habilidade para negociar alianças estaduais e construir palanques eleitorais para a disputa presidencial de 2026.

O principal ponto de atrito, no entanto, estaria relacionado à forma como a crise envolvendo o empresário Daniel Vorcaro, do Banco Master, vem sendo administrada. A avaliação de uma ala da campanha é de que Marinho impôs uma estratégia considerada inadequada para lidar simultaneamente com a classe política, a imprensa e a opinião pública.

Desde que vieram à tona as informações sobre a negociação de R$ 134 milhões para financiar o filme Dark Horse, Flávio Bolsonaro tem sido criticado por apresentar versões diferentes sobre sua relação com Vorcaro. Inicialmente, o senador afirmou não manter contato com o banqueiro. Depois, acabou sendo gravado negando a existência de recursos do empresário no projeto cinematográfico.

Explicações ampliaram desgaste

Na sequência da crise, Flávio admitiu que “alguma coisa” relacionada ao empresário poderia aparecer. Posteriormente, confirmou que esteve na residência de Daniel Vorcaro após o banqueiro ter sido alvo de operação da Polícia Federal em novembro de 2025.

Dentro da campanha, aliados avaliam que as respostas foram dadas de maneira fragmentada, o que teria ampliado o desgaste político e provocado repercussão negativa junto ao eleitorado.

A avaliação interna é de que faltou uma estratégia unificada de comunicação para conter o impacto do caso. Segundo interlocutores da campanha, a sequência de explicações desencontradas contribuiu para aumentar o ruído político em torno da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro.

Saída de marqueteiro aumenta tensão

Em meio ao cenário de desgaste, o marqueteiro Marcello Lopes anunciou sua saída da equipe. Amigo pessoal de Flávio Bolsonaro há vários anos, ele teria divergido de Rogério Marinho sobre a condução da crise envolvendo o filme Dark Horse.

De acordo com integrantes da campanha, o conflito interno sobre a estratégia de comunicação foi um dos fatores que motivaram sua saída do comando do marketing eleitoral.

Com a mudança, o publicitário Eduardo Fischer assume a função de marqueteiro da pré-campanha. Já Rodrigo Sarcone, considerado homem de confiança de Rogério Marinho, deixou a assessoria direta da campanha e passou a atuar junto à coordenação política do projeto eleitoral.