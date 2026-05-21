Lula chega a 47% no 2º turno contra Flávio Bolsonaro, aponta agregador de pesquisas da BBC

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ampliou sua vantagem na corrida presidencial de 2026 e alcançou 47% das intenções de voto em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro, que aparece com 40%, segundo dados atualizados do Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil.

O levantamento, produzido em parceria com a consultoria PollingData, reúne pesquisas eleitorais nacionais registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e divulgadas desde janeiro de 2026. O agregador considera resultados de institutos como Datafolha, Quaest, Paraná Pesquisas, AtlasIntel, MDA e Gerp para calcular uma estimativa consolidada das intenções de voto.

Além da liderança no cenário de segundo turno, Lula também aparece na frente nas projeções para o primeiro turno. Flávio Bolsonaro ocupa a segunda colocação, enquanto um grupo de candidatos surge tecnicamente próximo na sequência: Ciro Gomes (PSDB), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e Renan Santos (Missão).

Segundo a BBC News Brasil, a ferramenta não funciona como uma previsão definitiva do resultado eleitoral, mas como um retrato do momento atual da opinião pública brasileira. O modelo estatístico busca reduzir oscilações de curto prazo e captar tendências mais amplas do eleitorado.

O sistema atribui pesos diferentes às pesquisas analisadas. Entre os critérios considerados estão o tamanho da amostra, a data de realização do levantamento e o grau de convergência dos resultados de cada instituto em relação aos demais estudos publicados.

As pesquisas mais recentes tendem a ter maior influência no cálculo final. Além disso, levantamentos com número maior de entrevistados recebem peso superior, por serem considerados mais precisos estatisticamente.

O agregador também inclui estimativas sobre eleitores indecisos e sobre aqueles que pretendem votar em branco ou anular o voto. De acordo com a metodologia apresentada pela BBC News Brasil, há 95% de probabilidade de que a intenção de voto real de cada pré-candidato esteja dentro das margens indicadas pelos intervalos estatísticos exibidos na plataforma.

A ferramenta considera apenas pesquisas estimuladas — quando os entrevistados recebem uma lista prévia de candidatos — registradas oficialmente no TSE. Os cenários analisados incluem Lula, Flávio Bolsonaro e outros pré-candidatos, mas excluem nomes como outros integrantes da família Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.