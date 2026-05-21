Bloomberg: escândalo do Banco Master abala eleição presidencial e expõe conexões de Daniel Vorcaro com aliados de Bolsonaro

247 – O colapso do Banco Master, investigado como a maior fraude bancária da história do Brasil, começou a provocar fortes impactos na corrida presidencial de 2026 e colocou sob pressão aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em reportagem publicada nesta quinta-feira (21) pela Bloomberg, o caso é descrito como um novo terremoto político com potencial para redefinir o cenário eleitoral brasileiro.

Segundo a Bloomberg, o ex-presidente do banco, Daniel Vorcaro, passou a ser alvo central das investigações após a liquidação da instituição financeira em novembro passado. Autoridades afirmam que o banco teria sido construído “quase inteiramente sobre mentiras”, em um esquema que movimentou cerca de US$ 10 bilhões. A apuração agora se concentra nas conexões políticas e institucionais de Vorcaro, que mantinha relações com integrantes do Congresso Nacional, do Judiciário e da elite econômica brasileira.

A crise ganhou dimensão eleitoral ao atingir diretamente Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador e principal nome do bolsonarismo na disputa presidencial contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de outubro. O parlamentar aparece em áudios vazados pedindo recursos a Vorcaro para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro.

De acordo com a reportagem, Flávio reconheceu a autenticidade dos áudios e não negou informações de que teria buscado dezenas de milhões de dólares para viabilizar o projeto cinematográfico. O senador, porém, insiste que não cometeu qualquer irregularidade.

A Bloomberg afirma que as revelações abalaram a candidatura de Flávio Bolsonaro e transformaram o caso em uma obsessão nacional. O desdobramento lembra, segundo a agência, o impacto da operação Lava Jato — descrita pela publicação como uma investigação que “destruiu a confiança pública nas instituições brasileiras” e abriu caminho para a ascensão da extrema direita no país.

A reportagem também relembra que o presidente Lula chegou a ser preso naquele período, em condenações posteriormente anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, em meio ao reconhecimento das ilegalidades e da parcialidade da operação.

Agora, porém, o foco das investigações parece se voltar para o núcleo bolsonarista. O que Daniel Vorcaro poderá revelar às autoridades sobre suas relações políticas passou a ser considerado peça-chave para os rumos da eleição presidencial mais importante da América Latina neste ano.

Nos bastidores de Brasília, o caso já é tratado como um fator potencialmente desestabilizador para a oposição de extrema direita, especialmente diante da sucessão de escândalos envolvendo aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar por motivos de saúde após condenação por tentativa de golpe de Estado.

A Bloomberg destaca ainda que todas as figuras públicas ligadas a Vorcaro negam irregularidades. Ainda assim, o escândalo segue ampliando a pressão sobre setores políticos e financeiros ligados ao bolsonarismo, enquanto investigadores aprofundam a apuração sobre os mecanismos que sustentaram o Banco Master.

Manifestantes do grupo de extrema direita Movimento Brasil Livre (MBL) chegaram a protestar em frente ao prédio do Banco Master, em São Paulo, em meio ao agravamento da crise e à crescente repercussão política do caso.

A eleição presidencial brasileira, considerada a mais importante da América Latina em 2026, entra agora em uma fase marcada pela incerteza e pela possibilidade de novos desdobramentos judiciais e políticos envolvendo Daniel Vorcaro e seus vínculos com setores do poder em Brasília.