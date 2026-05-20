Ala do PL já cogita rifar candidatura de Flávio Bolsonaro após caso Vorcaro

247 - A candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência entrou em uma fase de pressão interna no Partido Liberal, após a crise envolvendo sua relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do extinto Master. A informação foi publicada nesta quarta-feira (20) pelo jornal Valor Econômico. Uma ala influente do partido avalia que o projeto presidencial do senador pode ser revisto caso as próximas pesquisas eleitorais indiquem uma queda entre 9 e 10 pontos percentuais na intenção de voto do senador.

Conforme levantamento divulgado nessa quarta-feira (20) pela AtlasIntel em parceria com a Bloomberg, o presidente Lula (PT) ficou em primeiro com 47% dos votos no principal cenário de primeiro turno testado. Flávio Bolsonaro surge em segundo lugar, com 34,3%, após perder 5,4 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, publicado em abril.

A queda nas pesquisas foi registrada em um contexto no qual repercutiu nacionalmente a informação de que o senador negociou diretamente com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, um financiamento de R$ 134 milhões para ser aplicado na produção do filme Dark Horse. O longa retrata a biografia de Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar atualmente após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 27 anos de prisão no inquérito da trama golpista.

Um grupo integrante do PL, partido do senador, estabeleceu nos bastidores um “prazo implícito” para que o senador consiga reagir politicamente ao desgaste. A janela considerada decisiva seria de 10 a 15 dias, período em que aliados esperam observar se a crise será contida ou se produzirá impacto mais profundo sobre a viabilidade eleitoral do parlamentar.

A preocupação central da ala do partido está no risco de isolamento político do PL em meio à repercussão do caso. A revelação da relação de Flávio Bolsonaro com Vorcaro passou a ser vista por esse grupo como um fator capaz de afetar a construção da candidatura e a capacidade de articulação do senador.

O cenário descrito por integrantes do partido coloca as próximas pesquisas no centro da avaliação interna. Até o momento, a discussão ocorre em meio a avaliações de bastidores sobre o tamanho do desgaste e sobre a capacidade de Flávio Bolsonaro de recompor sua posição política no curto prazo.

O desempenho nas sondagens eleitorais será usado como termômetro para medir se a crise com Vorcaro representa apenas um episódio temporário ou uma ameaça mais ampla ao projeto presidencial do senador.