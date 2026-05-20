Flávio Bolsonaro fica atrás de Lula no Rio, aponta pesquisa

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), apontado como possível nome da direita para a disputa presidencial de 2026, aparece atrás do presidente Lula no Rio de Janeiro, principal reduto político da família Bolsonaro, segundo pesquisa nacional Vetor Arrow divulgada nesta quarta-feira (20); as informações são do Agenda do Poder.

De acordo com o levantamento, Lula registra 38,35% das intenções de voto no estado, contra 30,68% de Flávio Bolsonaro. A diferença é de 7,67 pontos percentuais em um território historicamente associado à força eleitoral do bolsonarismo. A pesquisa foi realizada entre sexta-feira (15) e segunda-feira (18), com 9 mil entrevistados em todo o país, conforme informou o Agenda do Poder. .

O resultado acende um sinal de alerta para o entorno político do senador, justamente por ocorrer no estado onde Jair Bolsonaro construiu sua trajetória pública e consolidou parte de sua base eleitoral. O Rio de Janeiro foi decisivo para a projeção nacional do ex-presidente, que exerceu mandatos como deputado federal pelo estado antes de chegar ao Palácio do Planalto.

A comparação com a eleição presidencial de 2022 reforça a dimensão política do novo cenário. Naquele ano, Jair Bolsonaro venceu Lula no segundo turno no estado do Rio de Janeiro, com 56,53% dos votos válidos, o equivalente a 5.403.894 votos. Lula obteve 43,47%, com 4.156.217 votos. .

Na capital fluminense, o desempenho de Bolsonaro também foi superior ao de Lula em 2022. O ex-presidente recebeu 52,66% dos votos válidos no município do Rio, enquanto o atual presidente alcançou 47,34%. A diferença entre aquele resultado e os números atribuídos agora a Flávio Bolsonaro indica perda de fôlego eleitoral do grupo no estado.

Embora o senador ainda mantenha um patamar expressivo de apoio, o levantamento mostra desempenho inferior ao obtido por seu pai no mesmo território. A pesquisa sugere que a chamada marca Bolsonaro enfrenta um ambiente mais difícil no Rio, com avanço de Lula e um quadro de maior disputa no campo da direita.

O dado tem peso adicional porque o Rio sempre funcionou como vitrine eleitoral da família Bolsonaro. Foi no eleitorado fluminense que Jair Bolsonaro obteve algumas de suas vitórias mais relevantes e onde seu discurso encontrou forte adesão ao longo dos últimos anos.

Para a eventual pré-candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, o desempenho no estado tende a ser observado como um dos principais desafios da disputa. A liderança de Lula no Rio, segundo a pesquisa Vetor Arrow, indica que o domínio eleitoral da família Bolsonaro no estado já não aparece tão consolidado quanto em ciclos eleitorais anteriores.