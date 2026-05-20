Aldo associa articulação para tirá-lo da disputa presidencial a escândalo com filho do presidente do DC

247 - O ex-presidente da Câmara e ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo afirmou, nesta quarta-feira (20), que a movimentação do Democracia Cristã para substituir seu nome na disputa presidencial estaria relacionada a um caso envolvendo o Banco Master em Maceió (AL). Na terça-feira (19), o presidente da legenda, João Caldas, declarou que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa é o nome escolhido pelo partido para disputar o Palácio do Planalto. As informações são da CNN Brasil.

"A prefeitura de Maceió comprou R$ 116 milhões em títulos podres do Banco Master pelo Instituto de Previdência de Maceió. O prefeito era o filho do deputado João Caldas", declarou Aldo. O ex-ministro afirmou ainda que o dirigente partidário buscaria "proteção" ao aproximar o partido de Joaquim Barbosa.

"Além disso, como eu tenho tido uma posição muito crítica em relação ao Supremo, ele foi atrás de um ex-ministro da Corte para sinalizar que não está de acordo com minha visão", disse o ex-presidente da Câmara.

Disputa interna no DC

Apesar do anúncio, Aldo Rebelo afirmou que sua pré-candidatura permanece válida. "Até agora, Joaquim Barbosa não se manifestou. Não se sabe se ele está no Brasil", afirmou. O ex-ministro também disse que a decisão provocou desconforto dentro do partido. Segundo ele, integrantes do diretório paulista teriam se posicionado contra a possível candidatura do ex-ministro do STF.

A versão é contestada por João Caldas. O dirigente nacional do DC afirmou que a eventual candidatura de Joaquim Barbosa possui apoio unânime do diretório nacional e que o ex-ministro deverá receber todos os votos na convenção partidária, prevista para ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto.