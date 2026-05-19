DC busca apoio de PSDB, Podemos e Republicanos para candidatura de Joaquim Barbosa à Presidência

247 - O Democracia Cristã (DC) iniciou articulações com partidos como PSDB, Podemos e Republicanos para buscar apoio à pré-candidatura do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa à Presidência da República. Segundo a CNN Brasil, o presidente nacional da legenda, João Caldas, tem conduzido conversas com dirigentes partidários em busca de uma composição eleitoral para a disputa presidencial de outubro.

Caldas tem afirmado nas negociações que Joaquim Barbosa seria capaz de atrair votos tanto do eleitorado do senador Flávio Bolsonaro (PL) quanto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), viabilizando uma candidatura de "terceira via".

O dirigente também discutiu uma possível aproximação com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, que ainda não declarou apoio público à eventual candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto.

Nas articulações políticas, João Caldas cogita oferecer a vaga de vice-presidente na chapa de Joaquim Barbosa ao primeiro partido que formalizar apoio ao ex-ministro. Os presidentes do PSDB, Aécio Neves, e do Podemos, Renata Abreu, já foram procurados pelo dirigente do DC. As conversas também devem alcançar o PSD, legenda do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado, além do MDB.

Caldas afirmou que Barbosa é "o nosso Neymar" para a eleição presidencial deste ano e negou preocupação com eventual judicialização interna no partido. O ex-deputado federal e ex-ministro Aldo Rebelo havia sido anunciado anteriormente como pré-candidato do DC à Presidência da República. Ele avalia recorrer à Justiça contra a legenda.