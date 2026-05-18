Aldo Rebelo ameaça acionar Justiça contra decisão do DC de barrar sua candidatura

247 - O ex-ministro Aldo Rebelo afirmou que poderá recorrer à Justiça caso o partido Democracia Cristã (DC) tente barrar sua pré-candidatura à Presidência da República para lançar o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa ao Palácio do Planalto. A declaração foi dada em meio ao agravamento da crise interna na legenda.

As informações foram publicadas inicialmente pela Folha de S.Paulo. Segundo a reportagem, o anúncio da possível entrada de Joaquim Barbosa na disputa presidencial abriu um racha no partido, já que Aldo havia sido oficialmente apresentado pelo DC, em fevereiro deste ano, como nome da sigla para a corrida eleitoral de 2026.

Em entrevista ao jornal, Aldo Rebelo declarou que pretende levar a disputa para a convenção partidária e, se necessário, ao Judiciário. “Provavelmente, se for confirmada [a pré-candidatura de Joaquim Barbosa], será levada à convenção e, na pior das hipóteses, um processo de judicialização”, afirmou. O ex-ministro acrescentou: “Se houver ameaça à minha pré-candidatura, nesta hipótese, a questão será judicializada. Se não, marchará para uma disputa tranquila e democrática na convenção.”

Rebelo questiona movimentação em torno de Barbosa

Aldo Rebelo minimizou a movimentação em torno do ex-ministro do STF e classificou a possível candidatura de Joaquim Barbosa como um “balão de ensaio”. Segundo ele, a ausência de manifestações públicas do magistrado reforça essa avaliação.

“Até agora ele não se pronunciou, ninguém sabe onde ele foi filiado. Nunca confirmou que é pré-candidato”, declarou o ex-ministro, que ocupou pastas como Defesa, Esporte e Ciência e Tecnologia nos governos do PT, além de ter coordenado a Secretaria de Relações Institucionais durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Mesmo diante da turbulência interna, Rebelo afirmou que seguirá com sua agenda política. Segundo ele, caso as duas pré-candidaturas sejam mantidas, a decisão deverá ocorrer na convenção nacional do partido, prevista para acontecer entre julho e agosto.

Direção do DC aposta em Joaquim Barbosa

Integrantes da direção nacional do Democracia Cristã afirmam que a estratégia para anunciar Joaquim Barbosa vinha sendo articulada reservadamente e seria apresentada em um momento considerado adequado pela cúpula partidária.

De acordo com dirigentes da legenda, pesquisas internas teriam apontado desempenho mais favorável do ex-presidente do STF em comparação com Aldo Rebelo, especialmente nos estados do Paraná e do Rio de Janeiro.

O presidente nacional do DC, João Caldas, comentou a postura discreta de Joaquim Barbosa. “O ministro Joaquim Barbosa é um homem que cultua o anonimato, é prudente. Cada coisa no seu tempo, a natureza não dá saltos. Ele está fazendo ao modo dele”, afirmou à Folha.

Ex-ministro do STF divide opiniões no partido

Segundo outra liderança do partido, aliados próximos de Joaquim Barbosa procuraram a direção da legenda para informar sobre a intenção do ex-ministro de disputar a Presidência da República. Barbosa teria se filiado ao DC no dia 2 de abril, no Rio de Janeiro.

Primeiro negro a presidir o Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa deixou a Corte em 2014 após antecipar sua aposentadoria. Indicado ao STF pelo presidente Lula, ganhou notoriedade nacional por sua atuação como relator do processo do mensalão, que resultou na condenação de integrantes históricos do PT, entre eles o ex-ministro José Dirceu.

A possível candidatura do magistrado, no entanto, já enfrenta resistência dentro do próprio Democracia Cristã. O presidente do diretório paulista da sigla, o ex-deputado petista Cândido Vaccarezza, declarou que considera Barbosa “inapoiável” e afirmou que atuará contra sua pré-candidatura.

Lideranças regionais reagem contra mudança

A resistência à possível troca de candidato também se manifestou em outros estados. O ex-deputado federal Paulo César Quartiero, presidente do diretório do DC em Roraima, criticou publicamente a movimentação da direção nacional durante um evento que contou com a presença de João Caldas.

“Estaríamos trocando um estadista por um vigarista”, afirmou Quartiero ao comentar a hipótese de substituição de Aldo Rebelo por Joaquim Barbosa como representante do partido na disputa presidencial.

Com o conflito interno exposto, o Democracia Cristã deve enfrentar semanas decisivas até a convenção partidária, quando a legenda precisará definir oficialmente qual nome representará o partido nas eleições presidenciais de 2026.