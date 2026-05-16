Após filiação de Joaquim Barbosa, Aldo Rebelo diz que pré-candidatura à Presidência está mantida no DC

247 - Aldo Rebelo afirmou que sua pré-candidatura à presidência pelo partido Democracia Cristã segue mantida. A declaração foi feita por meio de uma nota publicada em sua conta no Instagram, após notícias de que a legenda avalia substituí-lo pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, recém-filiado ao partido.

Na nota, Aldo Rebelo reafirmou que sua candidatura foi construída a partir de um acordo com a direção nacional da legenda. “Minha pré-candidatura à Presidência da República está mantida, conforme convite e compromisso da direção nacional do Democracia Cristã”, declarou.

O ex-ministro da Defesa também criticou a possibilidade de o partido lançar Joaquim Barbosa como alternativa para a disputa presidencial. Segundo Rebelo, a movimentação representa uma quebra dos compromissos assumidos anteriormente pela legenda.

“A candidatura anunciada em um balão de ensaio de Joaquim Barbosa é uma afronta a tudo o que defendo como relações políticas apoiadas na transparência e nas decisões democráticas”, afirmou.