Joaquim Barbosa entra no DC para possível disputa presidencial

247 - O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa filiou-se ao DC, Democracia Cristã, no início de abril e passou a integrar os planos da legenda para uma possível candidatura à Presidência da República. As informações são da coluna Painel.

O partido, presidido pelo ex-deputado federal João Caldas, de Alagoas, pretende lançar o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal na disputa presidencial. Barbosa, de 71 anos, não quis comentar o assunto quando foi procurado.

O DC havia apresentado, no início do ano, a pré-candidatura presidencial do ex-ministro Aldo Rebelo. O nome de Aldo não avançou nas pesquisas, e a legenda passou a trabalhar com a possibilidade de oferecer a ele a disputa por outro cargo.

A entrada de Joaquim Barbosa no partido altera a estratégia da Democracia Cristã e dá à legenda um nome de maior projeção nacional. O ex-ministro presidiu o STF e ganhou destaque como relator do caso do mensalão, durante os 11 anos em que atuou na Corte.

Barbosa se aposentou em 2014 e hoje atua com pareceres jurídicos. Em 2018, quando estava filiado ao PSB, ele chegou a avaliar uma candidatura ao Planalto, mas desistiu da disputa antes da campanha.

DC aposta em imagem ligada à ética

Dirigentes do DC acreditam que, desta vez, Joaquim Barbosa pode demonstrar maior disposição para entrar na corrida presidencial. A legenda realizou pesquisas qualitativas para testar o nome do ex-ministro e considerou o resultado positivo.

A avaliação interna do partido aponta forte associação entre Barbosa e a pauta da ética. O DC também pretende explorar propostas de reforma do Judiciário, com regras de conduta para ministros do Supremo e limites para penduricalhos.

A legenda enxerga esse tema como uma das bases de uma eventual campanha, em meio à crise de imagem enfrentada pelo STF. O texto original associa esse desgaste ao escândalo do Master, que ampliou questionamentos sobre a Corte.

Biografia de Barbosa entra no cálculo eleitoral

O partido também vê a trajetória pessoal de Joaquim Barbosa como um ativo político. Nascido em uma família pobre de Minas Gerais, ele construiu carreira jurídica até chegar à presidência do Supremo Tribunal Federal.

Para o DC, essa história pode ajudar a apresentar Barbosa como um nome capaz de dialogar com diferentes setores do eleitorado. A legenda aposta em sua biografia, em sua passagem pelo STF e na identificação com temas como ética pública e controle institucional.

Partido busca alianças para estruturar campanha

A Democracia Cristã enfrenta limitações para sustentar uma candidatura presidencial competitiva. O partido tem poucos recursos, não dispõe de tempo de TV e não possui direito garantido de participação em debates.

Diante desse cenário, João Caldas já iniciou contatos com dirigentes de outras siglas para discutir possíveis alianças. A direção do DC aposta que Barbosa pode alcançar bom desempenho nas próximas pesquisas e, a partir disso, atrair o interesse de partidos dispostos a compor uma frente eleitoral.

A prioridade da legenda, neste momento, consiste em montar uma estrutura mínima de campanha para o ex-ministro, caso ele aceite levar adiante o projeto presidencial.