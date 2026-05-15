Flávio Bolsonaro é vaiado e chamado de “ladrão” em quartel da PM no Rio (vídeo)

247 -O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foi recebido com vaias e gritos de “ladrão” ao chegar ao Quartel-General da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Manifestantes também exibiram cartazes contra o parlamentar enquanto a banda da corporação executava uma marcha durante o evento.Vídeos registrados no local mostram pessoas gritando expressões como “pega ladrão” e “bandido” direcionadas ao filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O episódio ocorre em meio à repercussão de denúncias relacionadas ao financiamento do filme Dark Horse, produção ligada à trajetória política de Jair Bolsonaro, atual aliado da extrema direita brasileira.A polêmica ganhou força após a divulgação, pelo site The Intercept, de áudios envolvendo Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Nas gravações, o senador teria cobrado parte dos US$ 24 milhões prometidos por Vorcaro para financiar o longa-metragem.

O caso passou a ser analisado pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que acolheu uma representação apresentada por parlamentares da base governista, entre eles a deputada Tabata Amaral (PSB-SP). A investigação preliminar tramita sob sigilo e apura possível utilização de emendas parlamentares no financiamento da obra.

Além de Flávio Bolsonaro, a investigação também envolve os deputados federais Mário Frias (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF) e Marcos Pollon (PL-MS). Eles são suspeitos de supostamente mascarar repasses de verbas públicas destinadas ao projeto audiovisual.