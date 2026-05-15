“Aqui não tem dinheiro do Vorcaro”, diz Lula em visita a hospital em São Paulo

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma ironia direcionada ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, durante agenda oficial em Barretos, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira (15).

Durante visita ao Hospital do Câncer, referência nacional no tratamento oncológico, Lula afirmou: “Nesse hospital aqui não tem dinheiro do Vorcaro”. A declaração ocorreu enquanto o presidente anunciava investimentos e ações voltadas à área da saúde na unidade hospitalar.

A fala acontece dias após reportagem do Intercept Brasil divulgar áudios e mensagens de texto envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Segundo o material revelado pelo veículo, o senador tratava o empresário como “irmão” e teria solicitado recursos para financiar o filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Vorcaro teria repassado R$ 61 milhões para a produção cinematográfica. A Polícia Federal investiga se parte desses recursos poderia ter sido utilizada para financiar a permanência do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos.

Em um dos áudios divulgados pelo Intercept Brasil, Flávio Bolsonaro cobra pagamentos atrasados relacionados à produção do longa-metragem. O senador confirmou ter solicitado apoio financeiro ao banqueiro, mas negou qualquer irregularidade nas transações.

Flávio também afirmou que os valores foram utilizados “integralmente” para custear a produção do filme sobre Jair Bolsonaro e rejeitou a hipótese de que os recursos tenham beneficiado Eduardo Bolsonaro.

As investigações, no entanto, seguem em andamento. Há dúvidas sobre o papel desempenhado por Flávio Bolsonaro nas negociações financeiras envolvendo Daniel Vorcaro e sobre a destinação final dos recursos.