Lula anuncia maior pacote de tratamentos contra o câncer da história do SUS

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira (15), em Barretos, no interior de São Paulo, o maior pacote de investimentos da história do Sistema Único de Saúde (SUS) voltado ao tratamento do câncer. A iniciativa foi apresentada durante cerimônia no Hospital de Amor, referência nacional em oncologia, com a presença do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

O pacote terá investimento total de R$ 2,2 bilhões e busca ampliar o acesso da população a tratamentos oncológicos de alta complexidade. A expectativa do governo federal é atender integralmente a demanda por medicamentos contra o câncer no SUS e beneficiar cerca de 112 mil pacientes em todo o país.

Entre as principais medidas está a criação de uma nova tabela de financiamento do SUS para 23 medicamentos de alto custo utilizados no tratamento de 18 tipos diferentes de câncer, incluindo mama, pulmão, leucemia, ovário e estômago. Parte dos remédios será adquirida diretamente pelo Ministério da Saúde e distribuída aos estados.

Outros tratamentos passarão a ser custeados por meio da Autorização de Procedimento Ambulatorial (Apac), mecanismo usado para financiar terapias de maior complexidade dentro da rede pública. De acordo com o Ministério da Saúde, alguns desses tratamentos já haviam sido incorporados ao SUS, mas aguardavam implementação há até 12 anos.

Outro anúncio feito pelo governo foi o financiamento permanente de cirurgias robóticas para pacientes com câncer de próstata no SUS. A previsão é que cerca de 5 mil homens sejam beneficiados anualmente com o procedimento, que oferece maior precisão cirúrgica, menor perda de sangue e recuperação mais rápida.

O pacote também amplia o acesso às cirurgias de reconstrução mamária. A medida passa a incluir não apenas pacientes com sequelas decorrentes do câncer, mas também mulheres com mutilações mamárias totais ou parciais causadas por outras condições. O investimento previsto para essa ampliação é de R$ 27,4 milhões por ano.

Durante a agenda em Barretos, Lula participou ainda do anúncio da construção do novo Centro de Pesquisa Clínica e Cirurgia Robótica do Hospital de Amor. O projeto inclui também a expansão do Ircad, centro internacional especializado em treinamento de cirurgias minimamente invasivas instalado na cidade.

Segundo o governo federal, o objetivo é fortalecer o hospital como polo nacional de pesquisa clínica, inovação médica e acesso a terapias de alta complexidade.

A iniciativa prevê ainda a compra de até 80 aceleradores lineares para radioterapia, o que poderá ampliar em até 25% a oferta desse tipo de tratamento em um ano. O governo também anunciou a entrega de vans, micro-ônibus e ambulâncias destinados ao transporte de pacientes atendidos pelo SUS.