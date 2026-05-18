Valdemar Costa Neto debocha de candidatura de Joaquim Barbosa: "é uma piada"

247 - O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, classificou como “piada” uma eventual candidatura do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa à Presidência da República em 2026, em meio às articulações de partidos para a sucessão presidencial.

As informações são da CNN Brasil. Segundo a emissora, Valdemar afirmou que a trajetória de Barbosa não o credenciaria para disputar o Palácio do Planalto pelo Democracia Cristã, partido ao qual o ex-ministro se filiou e pelo qual foi anunciado como pré-candidato.

“Piada”, disse Valdemar Costa Neto ao comentar a possibilidade de Joaquim Barbosa entrar na corrida presidencial. Em seguida, o dirigente do PL reforçou a crítica: “Quem se aposenta com 59 anos no Supremo Tribunal Federal não pode ser presidente”, acrescentou.

A declaração ocorre em um momento de movimentação no campo da direita e de especulações sobre os nomes que poderão disputar a eleição presidencial de 2026. Valdemar tem afirmado que o PL pretende lançar candidatura própria, embora o partido ainda trate o ex-presidente Jair Bolsonaro como sua principal referência política.

Ao criticar Barbosa, Valdemar também mencionou um episódio envolvendo o Instituto Rio Branco. O presidente do PL lembrou que o ex-ministro foi eliminado em uma prova oral de um concurso realizado em 2013. Em entrevista anterior, Barbosa afirmou ter sofrido discriminação no Itamaraty, acusação que foi negada pela chancelaria brasileira.

Joaquim Barbosa ganhou projeção nacional durante sua atuação no Supremo Tribunal Federal, especialmente como relator do processo do mensalão. Em 2014, ele surpreendeu a Corte ao anunciar sua aposentadoria antecipada. Naquele período, o ex-ministro enfrentava dores crônicas nas costas e também era alvo de ameaças pela internet.

A possibilidade de Barbosa disputar a Presidência voltou ao debate após sua filiação ao Democracia Cristã. O nome do ex-ministro, no entanto, já começou a enfrentar resistências em diferentes campos políticos, incluindo críticas de setores ligados ao PT, partido do presidente Lula.

Antes disso, Barbosa chegou a ser cogitado para disputar a eleição presidencial de 2018 pelo PSB. Na ocasião, manteve conversas sobre uma possível candidatura, mas acabou desistindo de entrar na disputa.

A nova movimentação em torno do ex-ministro ocorre em um cenário ainda indefinido para 2026, com partidos testando alternativas, reorganizando alianças e tentando medir a viabilidade eleitoral de possíveis candidatos ao Palácio do Planalto.