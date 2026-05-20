Caiado sobe o tom contra Flávio Bolsonaro e diz que 'pessoa contaminada' não pode concorrer ao Planalto

247 - Pré-candidato à presidência da República, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) elevou o tom contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nesta quarta-feira (20) ao falar sobre a disputa presidencial e afirmou que uma pessoa “contaminada” por Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, não reúne condições para ocupar a Presidência da República. O relato foi publicado no jornal O Globo.

Durante a Marcha dos Prefeitos, organizada pela Confederação Nacional dos Municípios, Caiado não citou Flávio Bolsonaro nominalmente ao fazer a crítica, mas decidiu mirar políticos associados ao dono do Banco Master em meio à repercussão do caso.

“A pessoa que está contaminada não tem estatura para sentar na cadeira da Presidência da República. O Vorcaro estava contaminando todos os Poderes, e nós estamos vivendo nessa desordem institucional. Você não sabe em quem acredita, porque hoje tanto o Supremo quanto os órgãos do Congresso Nacional, como também a presidência e outros tantos estão envolvidos em escândalo”, disse Caiado.

As críticas ao senador aumentaram nos últimos dias por causa de novos escândalos envolvendo o Banco Master. Flávio Bolsonaro negociou diretamente com o empresário Daniel Vorcaro, dono da instituição bancária, um financiamento de R$ 134 milhões para o filme Dark Horse, um retrato biográfico de Jair Bolsonaro (PL).

Caiado reforça discurso sobre trajetória pública

Na mesma ocasião, Caiado destacou sua trajetória política e afirmou que acumula “40 anos de vida pública” sem envolvimento em irregularidades. Ao defender sua biografia, o ex-governador buscou se diferenciar de adversários em meio ao avanço das discussões sobre a sucessão presidencial.

Caiado afirmou que nunca esteve envolvido em “negociata, propina nem enriquecimento ilícito”. A fala integrou uma estratégia de contraste político, em um momento em que o caso envolvendo Daniel Vorcaro passou a alimentar disputas internas e externas no campo da direita.

Mais tarde, durante entrevista coletiva também na Marcha dos Prefeitos, Caiado negou que sua declaração tivesse funcionado como uma “indireta” a Flávio Bolsonaro. Ainda assim, o ex-governador já havia defendido, na terça-feira, durante agenda na Associação Paulista de Supermercados (Apas), que o senador “preste contas à população”.

Na mesma agenda, Caiado também afirmou que quem pretende disputar a Presidência precisa ter “autoridade moral” para se sentar na cadeira presidencial. A cobrança reforçou o tom adotado pelo ex-governador diante da repercussão do relato de Flávio sobre a visita a Vorcaro.

Zema também comenta caso Vorcaro

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) também abordou o episódio envolvendo Daniel Vorcaro. Na terça-feira, Zema afirmou que nunca se reuniu com o dono do Banco Master, apesar de ambos morarem em Belo Horizonte.

Zema ironizou a proximidade de políticos com o banqueiro ao dizer que “assombração sabe para quem aparece”. A presença do ex-governador mineiro também era esperada na Marcha dos Prefeitos nesta quarta-feira.

As declarações de Caiado e Zema ampliaram a pressão política sobre Flávio Bolsonaro em meio às movimentações da direita para a disputa presidencial. O relato do senador sobre a visita a Daniel Vorcaro deu novo peso ao caso Banco Master nas articulações de pré-candidaturas e no debate sobre credenciais políticas para 2026.

Estatísticas

Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quarta-feira (20) mostrou Lula (PT) à frente no principal cenário de primeiro turno, com 47% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro aparece na sequência, com 34,3%, após recuar 5,4 pontos percentuais em relação ao levantamento de abril. Renan Santos (Missão) registrou 6,9%, enquanto Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais, marcou 5,2%. Caiado ficou com 2,7%.