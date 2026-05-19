Bolsonaristas avaliam tamanho da queda de Flávio por pedido de dinheiro a Vorcaro

247 - Bolsonaristas aguardam a próxima rodada de pesquisas eleitorais para avaliar o tamanho da queda de Flávio Bolsonaro após a divulgação de mensagens do senador envolvendo um pedido de dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, preso por fraudes financeiras e lavagem de dinheiro.

No entorno do pré-candidato a leitura é que os novos levantamentos serão decisivos para indicar se a candidatura presidencial continuará de pé ou se será inevitável buscar outro nome para a disputa.

As informações são da coluna Painel, da Folha de S.Paulo. Entre aliados do pré-candidato do PL, a avaliação é que uma queda expressiva poderá comprometer a continuidade do projeto presidencial do senador. Caso o desgaste apareça de forma acentuada nas pesquisas, a direita passaria a discutir com mais força a possibilidade de substituição de Flávio por outro candidato no campo da extrema direita. .

Um estrategista ligado à direita prevê que Flávio Bolsonaro pode perder apoio especialmente entre eleitores identificados como parte da chamada "direita limpinha". O termo é usado para designar a parcela do eleitorado que vê o combate à corrupção como uma das principais razões para apoiar o bolsonarismo.

De acordo com essa avaliação, esse segmento representaria entre 15% e 20% da base de apoio do senador. A expectativa é que parte desses eleitores possa migrar para nomes como Romeu Zema, do Novo, ou Ronaldo Caiado, do PSD. Outra parcela poderia optar pelo voto nulo, caso se descole da pré-candidatura de Flávio.

O cálculo feito por aliados é que o senador poderia perder de 3 a 4 pontos percentuais nos próximos levantamentos. Se esse for o tamanho da queda, a avaliação no entorno bolsonarista é que o impacto será administrável e não deve, por si só, inviabilizar a candidatura.

A definição, no entanto, dependerá do comportamento do eleitorado nas próximas pesquisas. Até lá, aliados de Flávio Bolsonaro tratam o episódio como um fator de desgaste relevante, mas ainda esperam medir se a crise ficará restrita a uma oscilação controlada ou se abrirá uma disputa interna por uma alternativa presidencial na direita.