Caiado cobra explicações de Flávio Bolsonaro sobre relação com Daniel Vorcaro

247 - O pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) cobrou nesta terça-feira (19) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) dê explicações públicas sobre sua relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A declaração foi feita durante evento da Associação Paulista de Supermercados (Apas), em São Paulo. As informações são da CNN Brasil.

As declarações de Caiado ocorrem após o vazamento de um áudio em que Flávio Bolsonaro pede recursos ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para financiar o filme "Dark Horse", cinebiografia de Jair Bolsonaro (PL). Também foi revelado que o senador visitou Vorcaro em São Paulo após a primeira prisão do dono do Banco Master, em 2025.

Ao comentar o caso, Caiado afirmou que a população espera esclarecimentos sobre denúncias e suspeitas envolvendo agentes políticos. "Todos nós esperamos que ele realmente apresente esclarecimentos sobre tudo aquilo que paire contra ele. O povo espera isso. (...) Cada um que tem algum problema precisa se explicar", declarou.

Disputa na direita

Durante o evento, Caiado também falou sobre a disputa eleitoral no campo da direita e afirmou que o principal desafio será definir quem terá condições de governar o país. "Ganhar a eleição do Lula nós ganharemos. O que precisamos saber é quem terá autoridade moral para sentar naquela cadeira e independência intelectual para estabelecer metas para o Brasil", disse.

Sem citar diretamente Flávio Bolsonaro em outros momentos da fala, o ex-governador de Goiás afirmou que um candidato competitivo deve defender o combate à criminalidade, o equilíbrio fiscal e apresentar "bom exemplo". Caiado também mencionou sua trajetória política e afirmou que nunca esteve envolvido em escândalos.

"Tenho 40 anos de vida pública e nunca pairou qualquer dúvida sobre meu comportamento moral e ético. Nunca me viram envolvido em negociatas ou qualquer tipo de patifaria que possa denegrir a imagem de um homem público", declarou.