“Patética”, diz João Amoêdo, sobre desculpa esfarrapada de Flávio Bolsonaro

247 - O ex-presidente do partido Novo João Amoêdo reagiu com duras críticas à justificativa apresentada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para ter visitado o banqueiro Daniel Vorcaro pouco depois de sua prisão.

“A justificativa patética de Flávio para visitar Vorcaro após a sua prisão demonstra, novamente, o que o pré-candidato pensa de seu eleitorado e dos brasileiros”, afirmou Amoêdo.

A justificativa patética de Flávio para visitar Vorcaro após a sua prisão demonstra, novamente, o que o pré-candidato pensa de seu eleitorado e dos brasileiros.



E o silêncio de seus aliados só reforça o oportunismo eleitoral e o desprezo pelo cidadão.



Seguimos sem surpresas. May 19, 2026

O ex-presidente do Novo também criticou a reação dos aliados de Flávio Bolsonaro diante do episódio, apontando silêncio e cálculo político no entorno do senador. “E o silêncio de seus aliados só reforça o oportunismo eleitoral e o desprezo pelo cidadão”, disse.

Amoêdo encerrou a manifestação com uma avaliação curta sobre o caso: “Seguimos sem surpresas.”

Segundo a coluna de Igor Gadelha, no portal Metrópoles, Flávio Bolsonaro confirmou a aliados que esteve com Daniel Vorcaro no fim de 2025, na residência do empresário, em São Paulo. O encontro teria ocorrido após o dono do Banco Master deixar a prisão mediante medidas restritivas impostas pela Justiça.