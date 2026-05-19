Renan Santos ironiza Flávio Bolsonaro: “precisa de ajuda”

247 - O pré-candidato à presidência Renan Santos (Missão) afirmou que Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não tem mais condições de disputar a eleição após os novos desdobramentos envolvendo o Banco Master, Daniel Vorcaro e a negociação de R$ 134 milhões para financiar o filme Dark Horse, cinebiografia de Jair Bolsonaro (PL).

Em vídeo, Renan ironizou a explicação do senador da extrema direita sobre sua relação com o banqueiro e afirmou que o episódio compromete a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Segundo ele, o parlamentar “precisa de ajuda”. “Alguém precisa pegar ele, levar para uma clínica. não tem condições de ser pré-candidato a absolutamente nada”, disse Renan Santos.

“Se você tem mais de dez anos de idade, já não acredita em coelhinho da páscoa, se você acha que Papai Noel é um negócio importante, mas não entrega presentes para você... Nenhuma pessoa em sã consciência acredita que uma pessoa que foi na casa da outra pra avisar: ‘não faço mais negócio com você’”, acrescentou.

A fala ocorre em meio à repercussão das informações sobre o financiamento de Dark Horse. Flávio Bolsonaro negociou diretamente com Daniel Vorcaro recursos para a produção do filme sobre Jair Bolsonaro, em uma operação estimada em R$ 134 milhões.

O caso colocou o Banco Master e integrantes do bolsonarismo no centro do debate político. As novas revelações também aumentaram a tensão entre pré-candidatos da direita e ampliaram as críticas à estratégia eleitoral do PL.