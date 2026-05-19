Rodrigo Constantino abandona Flávio Bolsonaro: "estou de saco cheio"

247 - O comentarista bolsonarista Rodrigo Constantino fez duras críticas ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após vir à tona a informação de que o parlamentar visitou Daniel Vorcaro em São Paulo depois da primeira prisão do banqueiro, em 2025. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Constantino afirmou que o episódio agravou o desgaste político enfrentado pelo pré-candidato à Presidência. "Olha, turma, tá difícil, viu? Tá bem difícil. Mais uma bomba estoura", declarou.

Segundo a coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles, Flávio confirmou a aliados que esteve na casa de Vorcaro no fim de 2025, pouco depois da prisão do dono do Banco Master. O senador teria afirmado que foi ao local para comunicar ao empresário que encerraria qualquer relação comercial após o caso.

Ao comentar a justificativa apresentada por Flávio Bolsonaro, Constantino ironizou a versão dada pelo senador. "Para pedir dezenas de milhões de dólares, ele liga. Mas para falar tchau, ele faz uma visitinha pessoal e querem que a gente repita essa narrativa", afirmou.

O comentarista também atacou aliados bolsonaristas que saíram em defesa do senador após a repercussão do episódio. "Não dá, é tratar o público como idiota", disse. Em seguida, cobrou "honestidade" de lideranças conservadoras.

Constantino ainda afirmou que a condução política do entorno de Jair Bolsonaro tem afastado apoiadores. "Quem é que vai acreditar nessa narrativa?", questionou. Em outro momento do vídeo, declarou estar "de saco cheio dessa postura amadora, irresponsável do próprio Flávio, dos seus irmãos e desse entorno".

Interlocutores ligados ao caso apontam que a visita ocorreu após Daniel Vorcaro deixar a prisão mediante medidas cautelares impostas pela Justiça, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica. O banqueiro havia sido preso em novembro de 2025 durante operação da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Críticas a Eduardo Bolsonaro e Mário Frias

Durante o comentário, Rodrigo Constantino também mencionou a divulgação do trailer do filme Dark Horse e citou vazamentos atribuídos ao deputado Mário Frias envolvendo Daniel Vorcaro. Segundo ele, o episódio aprofundou o desgaste político do entorno bolsonarista.

"A coisa piora", afirmou Constantino ao mencionar mensagens atribuídas a Mário Frias agradecendo ao banqueiro pelo apoio ao filme. O comentarista ironizou a divulgação do trailer em meio à crise envolvendo Flávio Bolsonaro. "Que fofo, que lindo, que timing perfeito", declarou.

Em outro trecho, Constantino responsabilizou Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e aliados pelo cenário político da direita. "Vocês estão entregando mais quatro anos no mínimo pro PT", disse. Ele também criticou tentativas de responsabilizar outros nomes do campo conservador pela crise política. "E não adianta depois sair xingando todo mundo de traidor", afirmou.

O comentarista ainda declarou que parte do eleitorado conservador passou a desconfiar da atuação política da família Bolsonaro após os episódios envolvendo Vorcaro. "A gente tem o direito de desconfiar disso, porque vocês estão fazendo de tudo pra perder e deixar o Lula mais quatro anos no poder", afirmou.

Daniel Vorcaro voltou a ser preso em março de 2026 por determinação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Na decisão, o magistrado apontou "risco concreto de interferência nas investigações".

As investigações também indicam a existência de uma suposta estrutura paralela de segurança ligada ao empresário. Segundo as apurações, Vorcaro manteria um grupo com acesso a informações sigilosas da Polícia Federal.

Na semana anterior à divulgação do encontro entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro, o Intercept Brasil publicou mensagens e áudios atribuídos ao senador. Nas conversas, Flávio cobraria apoio financeiro para a produção de um filme sobre Jair Bolsonaro.