Rodrigo Constantino decreta o fim da candidatura de Flávio Bolsonaro após áudio sobre Daniel Vorcaro

247 – O comentarista Rodrigo Constantino reagiu de forma contundente à divulgação do áudio em que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pede recursos financeiros ao banqueiro Daniel Vorcaro para manter a produção do filme Dark Horse, inspirado em Jair Bolsonaro. Em publicação nas redes sociais, Constantino sugeriu que o episódio pode inviabilizar politicamente a candidatura presidencial do senador.

O áudio bombástico em que Flávio Bolsonaro pede dinheiro a Daniel Vorcaro. Crédito: The Intercept pic.twitter.com/Oc7p388JmO May 13, 2026

A declaração foi feita após a repercussão da reportagem publicada pelo Intercept Brasil, que revelou mensagens, documentos e áudios envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

“Eu realmente espero que esse áudio seja falso. SE for verdade, acabou”, escreveu Rodrigo Constantino em sua conta nas redes sociais.

Áudio provocou abalo entre aliados bolsonaristas

A reação de Constantino chamou atenção porque o comentarista é um dos nomes historicamente ligados ao campo bolsonarista e frequentemente atua em defesa da extrema direita nas redes sociais e em programas de opinião.

O áudio divulgado pelo Intercept mostra Flávio Bolsonaro cobrando Daniel Vorcaro sobre atrasos nos pagamentos ligados ao filme Dark Horse. Na gravação, o senador afirma que a produção atravessava um momento crítico e alerta para o risco de perder atores, diretor e equipe técnica.

“Imagina a gente dar calote no Jim Caviezel, no Cyrus, em nomes tão renomados do cinema americano e mundial. Isso poderia ser muito ruim”, afirmou Flávio no áudio.

Em outro trecho, o senador diz:

“Agora, na reta final, a gente não pode vacilar nem deixar de honrar os compromissos, porque senão podemos perder tudo”.

Intercept aponta negociação de R$ 134 milhões

Segundo o Intercept Brasil, mensagens e documentos obtidos pela reportagem indicam que Daniel Vorcaro teria negociado um aporte de até 24 milhões de dólares — cerca de R$ 134 milhões na cotação da época — para financiar a produção cinematográfica ligada ao clã Bolsonaro.

Os registros apontam que pelo menos 10,6 milhões de dólares já teriam sido transferidos entre fevereiro e maio de 2025 para o fundo Havengate Development Fund LP, sediado no Texas, nos Estados Unidos.

A reportagem também afirma que Flávio Bolsonaro mantinha contato frequente com Vorcaro e chegou a enviar mensagens de apoio pessoal ao banqueiro poucos dias antes de sua prisão.

Em uma das mensagens reveladas, Flávio escreveu:

“Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente”.

Crise política cresce no bolsonarismo

A repercussão do caso provocou forte desgaste dentro do campo bolsonarista, especialmente após aliados históricos começarem a demonstrar preocupação pública com o conteúdo das revelações.

A fala de Rodrigo Constantino passou a circular amplamente nas redes sociais justamente por representar um raro movimento de distanciamento vindo de um influenciador alinhado à extrema direita.

Nos bastidores políticos, integrantes da oposição passaram a defender a abertura de uma CPMI para investigar as relações entre o Banco Master, Daniel Vorcaro, integrantes do Centrão e figuras do bolsonarismo.

Flávio Bolsonaro negou irregularidades e afirmou ao Intercept que as informações divulgadas seriam “mentira”.