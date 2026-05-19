Centrão vê "ponta do iceberg" em visita de Flávio Bolsonaro a Vorcaro e avalia "risco de derretimento" de pré-candidatura

247 - A revelação de que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) visitou o banqueiro Daniel Vorcaro após a primeira prisão do ex-dono do Banco Master ampliou a crise política em torno do senador e acendeu o alerta entre partidos do centrão. Dirigentes de legendas como União Brasil, PP e Republicanos avaliam que o episódio agravou a situação do pré-candidato à Presidência da República e pode representar apenas o começo de novas revelações envolvendo a relação entre o parlamentar e o banqueiro. As informações são da Folha de São Paulo.

Centrão teme novos desdobramentos

Nos bastidores, lideranças partidárias classificam o caso como a “ponta do iceberg”. Integrantes do centrão afirmam, sob reserva, que ainda existem dúvidas sobre a proximidade entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, além de questionamentos sobre conversas mantidas entre os dois e o destino de recursos investidos pelo banqueiro no filme “Dark Horse”.

A avaliação predominante é de que novas revelações poderiam ampliar o desgaste político do senador e comprometer sua viabilidade eleitoral em 2026. Segundo interlocutores dessas siglas, a reação de Flávio Bolsonaro diante da crise será decisiva para definir se sua pré-candidatura conseguirá resistir ao desgaste ou entrará em trajetória de enfraquecimento.

Flávio confirma encontro com Vorcaro

Nesta terça-feira (19), Flávio Bolsonaro confirmou ter se encontrado com Daniel Vorcaro na residência do ex-banqueiro após sua prisão. O senador, porém, afirmou que não existem novos fatos relevantes envolvendo a relação entre ambos.

Dentro do PL, aliados receberam positivamente o fato de o próprio senador ter antecipado, em reunião interna, a existência do encontro ocorrido em 2025. Interlocutores do partido acreditam que, caso não surjam novos escândalos, o parlamentar poderá recuperar espaço na corrida presidencial.

Apesar disso, integrantes do centrão consideram que o impacto político já foi significativo e alertam para o risco de derretimento e de inviabilização da candidatura caso novas informações venham à tona.

PT reage e vê fortalecimento de Lula

A crise envolvendo Flávio Bolsonaro também repercutiu entre lideranças petistas, que comemoraram o resultado da pesquisa Atlas/Intel apontando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da disputa eleitoral.

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) criticou duramente o senador. “Agora surge a notícia de que ele [Flávio] visitou Vorcaro em casa depois da prisão. Depois da tornozeleira eletrônica também não sabia de nada? Afinal, o que foi fazer lá? Cobrar mais dinheiro? Interferir na investigação?”, postou nas redes sociais.

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), ex-presidente nacional do PT, também atacou o adversário político. “Relações de irmãos, relações íntimas. Isso explica a visita do Bolsonarinho ao Vorcaro depois da prisão. Cumplicidade com os negócios e falcatruas. E o sujeito diz que visitou o meliante para informar que não faria mais negócios com ele depois da prisão!”, afirmou a parlamentar no X.

Aliados de Lula mantêm cautela

Apesar disso, setores aliados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)demonstram cautela nos bastidores. Integrantes do governo avaliam que ainda será necessário acompanhar novas pesquisas para medir se a perda de apoio de Flávio Bolsonaro terá efeito duradouro.

Há também a avaliação de que o senador do PL possui alta rejeição eleitoral, o que poderia torná-lo um adversário mais vulnerável em um eventual segundo turno do que outros nomes da direita.