Lula tem 60% das intenções de voto no Ceará, diz Real Time Big Data

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança da disputa presidencial no Ceará, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira (20). O levantamento mostra vantagem expressiva de Lula tanto nos cenários de primeiro turno quanto em uma eventual disputa de segundo turno contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

No principal cenário estimulado para o primeiro turno, Lula registra 60% das intenções de voto entre os eleitores cearenses. Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 21%. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), soma 4%.

Na sequência, o líder do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos (Missão), aparece com 3%, enquanto o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) marca 2%. O escritor Augusto Cury (Avante) e o ex-deputado Cabo Daciolo (Mobiliza) registram 1% cada.

Os pré-candidatos Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP) somam, juntos, 1% das intenções de voto. Brancos e nulos representam 4% do eleitorado entrevistado, enquanto 3% disseram não saber ou preferiram não responder.

Em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o atual presidente da República ampliaria a vantagem. De acordo com a pesquisa, Lula teria 63% das intenções de voto, contra 27% do senador. Os votos brancos e nulos somam 5%, mesmo índice dos indecisos.

O levantamento também mediu a rejeição dos possíveis candidatos. Flávio Bolsonaro lidera nesse quesito no Ceará, com 60% de rejeição entre os entrevistados. Já Renan Santos aparece com a menor taxa, de 15%.

Apesar de liderar os cenários eleitorais, Lula registra a segunda maior rejeição da pesquisa, alcançando 36%.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 pessoas no Ceará entre os dias 18 e 19 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01744/2026.