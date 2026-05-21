Após escândalo com Vorcaro, Flávio Bolsonaro vai aos EUA tentar encontro com Trump

247 - Em meio ao desgaste político provocado pela crise envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) deve viajar aos Estados Unidos na próxima segunda-feira com o objetivo de tentar um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As informações foram publicadas originalmente pelo jornal O Globo.

A movimentação ocorre em um momento delicado para a pré-campanha presidencial de Flávio Bolsonaro e é tratada por aliados como uma tentativa de fortalecer sua imagem internacional ligada ao trumpismo, além de recuperar espaço político após dias de pressão interna no PL.

Segundo integrantes da campanha, a articulação para viabilizar uma agenda com Trump em Washington estaria sendo conduzida pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, com apoio do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que atualmente está no país. Até o momento, no entanto, a reunião não foi oficialmente confirmada pela Casa Branca.

Nos bastidores do PL, aliados avaliam que uma eventual fotografia de Flávio ao lado de Trump poderia ajudar a reposicionar sua pré-campanha presidencial em meio à repercussão de mensagens, áudios e encontros relacionados a Daniel Vorcaro.

A avaliação dentro do entorno do senador é que a aproximação com o presidente norte-americano também serviria como contraponto à recente viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aos Estados Unidos, considerada positiva por integrantes do governo brasileiro e interlocutores americanos.

Aliados de Flávio Bolsonaro afirmam ainda que a agenda internacional pode reforçar a imagem do senador como principal nome do bolsonarismo para a disputa presidencial deste ano. O movimento acontece em um contexto no qual setores da direita passaram a discutir reservadamente alternativas para a corrida ao Palácio do Planalto, incluindo nomes como Michelle Bolsonaro, Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (PSD).

O deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB), líder da oposição na Câmara e aliado de Flávio, destacou ao O Globo a importância política da viagem. “Essa viagem está sendo esperada por todos nós porque Flávio é nosso presidenciável e o apoio do Trump é essencial”, afirmou.

De acordo com interlocutores da campanha, a pauta prevista para a possível agenda nos Estados Unidos inclui cooperação bilateral em segurança pública, combate ao crime organizado, investimentos relacionados a minerais críticos e discussões sobre tarifas comerciais envolvendo exportações brasileiras.

Esta será a quarta viagem de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos desde que passou a ser tratado como pré-candidato à Presidência da República. A visita mais recente ocorreu no início deste mês, quando o senador participou de encontros com empresários e esteve com Eduardo Bolsonaro.