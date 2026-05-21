Flávio Bolsonaro visitou Vorcaro na véspera de anúncio de candidatura presidencial

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) esteve em São Paulo para visitar o banqueiro Daniel Vorcaro poucos dias antes de ser anunciado como pré-candidato à Presidência da República. A informação foi revelada pela coluna do jornalista Igor Gadelha, no portal Metrópoles.

O encontro ocorreu entre os dias 29 de novembro e 5 de dezembro de 2025, período em que Flávio realizou três viagens à capital paulista. O anúncio de sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto aconteceu em 5 de dezembro.

Uma fonte próxima a Vorcaro afirmou, sob reserva, que o encontro teria acontecido no fim da tarde de 4 de dezembro, um dia antes da oficialização da candidatura. O senador confirmou que esteve com o banqueiro naquela semana, mas não informou a data exata da visita.

Em nota enviada à coluna, Flávio Bolsonaro declarou: “Todas as explicações sobre esse tema já foram dadas. O senador Flávio Bolsonaro já falou do encontro com Daniel Vorcaro, que ocorreu para cobrar explicações e dar fim ao vínculo com o filme. Agora, resta apenas aguardar a prestação de contas que será feita para encerrar o assunto”

A reunião ocorreu na residência de Vorcaro, localizada no bairro dos Jardins, área nobre da capital paulista. O encontro já havia sido revelado anteriormente pela mesma coluna, em reportagem publicada no dia 19 de maio.

Após a divulgação do caso, Flávio falou rapidamente com a imprensa e confirmou a visita ao banqueiro. Segundo o senador, o objetivo teria sido interromper negociações relacionadas ao financiamento de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Fui, sim, ao encontro dele. Ele estava restrito e não podia sair do estado de São Paulo, então fui até ele. (…) Eu fui, sim, ao encontro dele para botar um ponto final nessa história. Dizer que, se ele tivesse me avisado que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo, e o filme não correria risco”, disse.

As viagens de Flávio Bolsonaro a São Paulo naquele período foram custeadas com recursos da cota parlamentar do Senado. A primeira ocorreu em 29 de novembro, mesmo dia em que Vorcaro deixou a prisão e passou a cumprir medidas cautelares com tornozeleira eletrônica.

Segundo os registros citados pela coluna, o senador desembarcou em São Paulo às 13h30 daquele sábado e retornou a Brasília às 21h05. A passagem aérea foi emitida em 28 de novembro, mesma data em que a Justiça autorizou a soltura do banqueiro.

Depois disso, Flávio voltou à capital paulista em 1º de dezembro para participar do podcast Flow. Na manhã seguinte, retornou a Brasília e visitou o pai, Jair Bolsonaro, que estava preso no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como “Papudinha”.

Já em 4 de dezembro, o senador retornou novamente a São Paulo, permanecendo na cidade até a noite de 5 de dezembro, quando já havia sido anunciado como pré-candidato à Presidência.

O caso ganhou novos desdobramentos após o Intercept Brasil divulgar áudios e mensagens atribuídos a Flávio Bolsonaro, nos quais ele cobrava apoio financeiro de Vorcaro para a produção cinematográfica sobre Jair Bolsonaro, atual presidente dos Estados Unidos.

Uma das mensagens, segundo o site, foi enviada em 16 de novembro de 2025, um dia antes da primeira prisão do banqueiro e dois dias antes da liquidação do Banco Master pelo Banco Central.