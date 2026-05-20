Em meio à crise provocada pela relação com Vorcaro, Flávio Bolsonaro busca novo marqueteiro

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) intensificou as articulações para reformular a comunicação de sua pré-campanha ao Palácio do Planalto em meio à crise de imagem provocada pela repercussão de sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro.

Segundo a coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles, Flávio esteve em São Paulo nesta quarta-feira (20) para cumprir agendas com empresários e representantes do mercado financeiro. Paralelamente aos compromissos políticos e econômicos, o senador também se reuniu com profissionais de marketing para avançar na contratação de um novo marqueteiro para sua campanha presidencial.

Eduardo Fischer ganha força na campanha

Entre os nomes analisados pela equipe de Flávio Bolsonaro, o mais cotado atualmente é o publicitário Eduardo Fischer. Com mais de 30 anos de atuação no mercado, Fischer construiu trajetória consolidada no setor publicitário, especialmente na área comercial.

Ele participou de campanhas de grande repercussão nacional, como a ação “número 1”, da Brahma, durante a Copa do Mundo de 1994. Ao longo da carreira, também trabalhou para grandes empresas brasileiras, entre elas Vivo, Ponto Frio e Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Críticas internas pressionam mudança

Até então, a coordenação-geral de comunicação da campanha vinha sendo conduzida por Marcello Lopes, conhecido como Marcellão, proprietário da agência Cálix Propaganda.

Nos bastidores, porém, o publicitário passou a enfrentar críticas internas após o agravamento da crise envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. A avaliação dentro da campanha é de que o desgaste político exige uma reestruturação da estratégia de comunicação.