Aprovação de Lula chega a 48,8% e supera desaprovação

247- Aprovação de Lula chega a 48,8% e supera a desaprovação, segundo a 168ª Pesquisa CNT de Opinião, realizada pelo Instituto MDA. O levantamento mostra que 46,2% desaprovam o desempenho pessoal do presidente, enquanto 5,0% não souberam ou não responderam.

De acordo com a Pesquisa CNT de Opinião, a avaliação positiva do governo Lula também ficou acima da negativa. A soma de ótimo e bom chegou a 35,3%, enquanto ruim e péssimo somaram 34,3%. Outros 29,2% classificaram o governo como regular.

O resultado mostra uma mudança no ambiente de opinião pública em relação à rodada anterior. Em abril de 2026, a avaliação positiva do governo era de 32,2%, enquanto a negativa chegava a 37,2%. Em junho, a percepção positiva avançou e a negativa recuou.

Na série sobre aprovação pessoal, Lula também apresentou melhora. Em abril de 2026, 44,9% aprovavam o desempenho do presidente, e 49,6% desaprovavam. Em junho, a aprovação subiu para 48,8%, enquanto a desaprovação caiu para 46,2%.

A combinação entre avanço na aprovação pessoal e melhora na avaliação do governo ajuda a explicar o desempenho eleitoral de Lula nos cenários testados. A síntese da pesquisa afirma que houve evolução tanto na avaliação do governo quanto na aprovação pessoal do presidente, com percepção positiva superior à negativa em ambas.

Dados técnicos: a pesquisa ouviu 2.002 pessoas entre 10 e 14 de junho de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A coleta foi presencial domiciliar, e o levantamento está registrado no TSE sob o número BR-04256/2026.