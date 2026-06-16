Com 52,9%, potencial de voto de Lula é suficiente para vitória em 1º turno

247 - O presidente Lula (PT) tem potencial de voto de 52,9%, patamar que seria suficiente para uma vitória em 1º turno caso se convertesse integralmente em votos efetivos, enquanto a fotografia atual da disputa mostra o presidente com 41,8% das intenções de voto no cenário estimulado, segundo a 168ª Pesquisa CNT de Opinião, realizada pelo Instituto MDA. O dado indica que Lula lidera a corrida presidencial e possui margem de crescimento.

O potencial de voto é calculado pela soma dos entrevistados que dizem votar com certeza em determinado nome com aqueles que afirmam que poderiam votar nele. No caso de Lula, 38,7% afirmam que votariam com certeza, e 14,2% dizem que poderiam votar, totalizando 52,9%.

A distância em relação a Flávio Bolsonaro (PL) é de 13,3 pontos percentuais nesse indicador. O senador registra 39,6% de potencial de voto, formado por 24,3% que dizem votar nele com certeza e 15,3% que afirmam que poderiam votar. O levantamento também mostra que 56,5% dos entrevistados dizem que não votariam em Flávio Bolsonaro, enquanto 45,7% afirmam não votar em Lula.

No cenário estimulado de 1º turno, Lula aparece com 41,8%, contra 28,2% de Flávio Bolsonaro. Na sequência, surgem Ronaldo Caiado (PSD), com 4,0%; Romeu Zema (Novo), com 2,8%; Joaquim Barbosa (DC), com 2,3%; Renan Santos (Missão), com 2,0%; Michel Temer (MDB), com 1,9%; e Augusto Cury (Avante), com 1,8%. Brancos e nulos somam 7,0%, e indecisos chegam a 7,9%.

A síntese da pesquisa afirma que Lula lidera todos os cenários de intenção de voto, tanto na espontânea quanto na estimulada, além de manter vantagem em todas as simulações de 2º turno. O relatório também aponta que a disputa presidencial segue polarizada entre Lula e Flávio Bolsonaro, mas com redução da adesão ao bolsonarismo.

Dados técnicos: a 168ª Pesquisa CNT de Opinião ouviu 2.002 pessoas entre 10 e 14 de junho de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A coleta foi presencial domiciliar, e o levantamento está registrado no TSE sob o número BR-04256/2026.