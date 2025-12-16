Aprovação do aumento tributário para super-ricos cresce e chega a 50% da população, aponta Quaest

247 - Metade da população brasileira (50%) aprova o aumento de impostos para os mais ricos, segundo a 20ª rodada da Pesquisa de Avaliação do Governo Lula, realizada pelo instituto Quaest para a Genial Investimentos e divulgada nesta terça-feira (16). O estudo, com 2.004 entrevistas e margem de erro de 2 pontos, foi realizado entre 11 e 14 de dezembro.

A aprovação é mais forte entre jovens de 16 a 34 anos (55%) e beneficiários do Bolsa Família (58%). A rejeição atinge 56% entre aqueles com renda familiar superior a cinco salários mínimos.

A divisão política é acentuada: 78% dos "lulistas" apoiam a medida, contra apenas 16% dos "bolsonaristas". Quando perguntados sobre quem deve pagar mais impostos, 45% citaram os "super-ricos".

A pesquisa também mostra que a preocupação com questões sociais (26%) só perde para a violência (36%) como o maior problema do país atualmente.