Lula anuncia isenção do IR até R$ 5 mil, critica privilégios da elite e avisa: taxar super-ricos é só o "primeiro passo"

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez neste domingo (30) um pronunciamento à Nação em que destacou a sanção da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até 5 mil reais por mês, reforçando que a medida de seu governo e aprovada por unanimidade no Congresso é um passo na correção da histórica "injustiça tributária" no país, segundo discursou.

Lula destacou que a compensação à renúncia fiscal será feita por meio da taxação da elite financeira, que historicamente, segundo o presidente, se beneficiou de privilégios.

Contudo, agora, "os privilégios de uma pequena elite financeira deram lugar a conquistas para a maioria do povo brasileiro", disse Lula. "A compensação virá da taxação super-ricos, que vão contribuir, que quase não pagam nada de imposto, dando um alívio para a população desse país", detalhou o presidente

"Mais que uma correção, a medida ataca a principal causa da desigualdade, a injustiça tributária", frisou Lula.

O presidente também afirmou que a classe trabalhadora é quem "constrói de fato a riqueza desse país" e afirmou ser injusto que eles paguem mais impostos que os bilionários e "quem vive de renda".

Ainda segundo o presidente, a isenção do IR para quem ganha até 5 mil reais irá injetar 28 bilhões de reais na economia.

"A mudança do IR é um passo decisivo, mas é apenas o primeiro. Combateremos os privilégios de poucos para os direitos e oportunidades de muitos", disse Lula.