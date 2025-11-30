TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Lula anuncia isenção do IR até R$ 5 mil, critica privilégios da elite e avisa: taxar super-ricos é só o "primeiro passo"

      Segundo o presidente, a isenção do IR para quem ganha até 5 mil reais irá injetar 28 bilhões de reais na economia

      Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante pronunciamento à Nação sobre a isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) para quem ganha até R$ 5 mil, no Palácio do Planalto - Brasília (DF) - 30/11/2025 (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

      247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez neste domingo (30) um pronunciamento à Nação em que destacou a sanção da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até 5 mil reais por mês, reforçando que a medida de seu governo e aprovada por unanimidade no Congresso é um passo na correção da histórica "injustiça tributária" no país, segundo discursou. 

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Lula destacou que a compensação à renúncia fiscal será feita por meio da taxação da elite financeira, que historicamente, segundo o presidente, se beneficiou de privilégios. 

      Contudo, agora, "os privilégios de uma pequena elite financeira deram lugar a conquistas para a maioria do povo brasileiro", disse Lula. "A compensação virá da taxação super-ricos, que vão contribuir, que quase não pagam nada de imposto, dando um alívio para a população desse país", detalhou o presidente

      "Mais que uma correção, a medida ataca a principal causa da desigualdade, a injustiça tributária", frisou Lula. 

      O presidente também afirmou que a classe trabalhadora é quem "constrói de fato a riqueza desse país" e afirmou ser injusto que eles paguem mais impostos que os bilionários e "quem vive de renda". 

      Ainda segundo o presidente, a isenção do IR para quem ganha até 5 mil reais irá injetar 28 bilhões de reais na economia. 

      "A mudança do IR é um passo decisivo, mas é apenas o primeiro. Combateremos os privilégios de poucos para os direitos e oportunidades de muitos", disse Lula. 

      Artigos Relacionados

      Tags