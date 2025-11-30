Semana foi marcada pelos melhores resultados do governo Lula 3

247 – A semana trouxe um conjunto de indicadores positivos para o governo do presidente Lula, com destaque para a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda e para a queda histórica do desemprego no país. As informações foram divulgadas inicialmente pela Agência Gov.

O presidente sancionou a lei que garante isenção do Imposto de Renda Pessoa Física para quem recebe até R$ 5 mil por mês, além de estabelecer descontos para rendas de até R$ 7.350. A medida, considerada uma das mais aguardadas de 2025, passa a valer já na declaração do próximo ano.

Ao comentar o avanço, o presidente afirmou: “Combater a desigualdade é termos a capacidade de nos indignarmos com aquilo que está errado. O bom governante se preocupa com aqueles que são invisíveis. Muito dinheiro na mão de poucos significa miséria, mas pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de riqueza.”

Desemprego recua e país cria 1,8 milhão de vagas formais em 2025

A taxa de desocupação do trimestre encerrado em outubro caiu para 5,4%, o menor nível já registrado na série histórica do IBGE. O índice recuou tanto em relação ao trimestre anterior quanto na comparação com o mesmo período de 2024.

No mercado de trabalho, os dados do Novo Caged, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que o Brasil alcançou 1,8 milhão de empregos com carteira assinada entre janeiro e outubro de 2025. Todas as 27 unidades da federação e todos os grandes grupamentos econômicos tiveram resultados positivos.

Gás do Povo beneficia famílias e inicia expansão nacional

Outro destaque da semana foi o avanço do Gás do Povo, o maior programa brasileiro de combate à pobreza energética. Mais de 1 milhão de famílias receberão recarga gratuita de botijões nesta primeira fase, em dez capitais. A iniciativa deve atingir mais de 15 milhões de famílias até março de 2026, ampliando o acesso a energia limpa e aliviando o orçamento doméstico.

R$ 3 bilhões para reconstrução do Rio Grande do Sul

O governo federal anunciou a liberação de R$ 3 bilhões para ações de reconstrução no Rio Grande do Sul, atingido por eventos climáticos extremos. Os recursos serão destinados a moradia, contenção de encostas, adaptação a mudanças climáticas e drenagem urbana, beneficiando 115 municípios.

Diplomacia ativa: acordos com Moçambique e título honoris causa

Em visita oficial a Moçambique, o presidente Lula assinou nove acordos bilaterais em áreas como agricultura, saúde, aviação, educação e cultura. Lula também recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Pedagógica de Maputo e participou de encontro empresarial para ampliar comércio e investimentos entre os países.

Duas novas universidades públicas e avanços na inclusão

O governo enviou ao Congresso projetos de lei para criar a Universidade Federal Indígena e a Universidade Federal do Esporte, ampliando o acesso ao ensino superior e atendendo demandas históricas ligadas à inclusão, diversidade e formação em áreas estratégicas.

Marcha das Mulheres Negras reúne brasileiras e representantes de 30 países

A semana também foi marcada pela Marcha das Mulheres Negras, que levou centenas de pessoas às ruas de Brasília, incluindo participantes de mais de 30 países. A mobilização destacou o enfrentamento ao racismo, à violência e a defesa de justiça, dignidade e direitos sociais.