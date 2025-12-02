Super-ricos antecipam dividendos para fugir do IR; Gleisi reage: "manobra indecente"

247 - Reportagens publicadas nesta terça-feira (2) relatam a corrida de grandes companhias para antecipar a distribuição de dividendos, de forma a manter a isenção do Imposto de Renda sobre esses rendimentos. A informação levou a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), a se manifestar publicamente sobre o tema.

Em publicação nas redes sociais, Gleisi afirmou que a prática tem caráter oportunista e reflete a falta de compromisso de parte do setor empresarial com o país. “É uma manobra indecente, para fugir da cobrança de Imposto de Renda sobre dividendos que ainda são isentos e terão de pagar até 10% a partir do ano que vem, para isentar quem ganha até R$ 5 mil. Tem até empresa tomando empréstimo para antecipar lucros que ainda nem foram realizados. É o retrato do andar de cima da sociedade brasileira, que não tem preocupação com o desenvolvimento do país, a não ser com o seu próprio”, escreveu a ministra.

A reforma do Imposto de Renda da Pessoa Física, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na semana passada, alterou a lógica da tributação sobre altas rendas. Dividendos — principal forma de repasse dos lucros das empresas a acionistas — passarão a integrar os rendimentos tributáveis, alcançados pela alíquota mínima voltada a contribuintes que recebem acima de R$ 50 mil por mês. A mudança foi adotada como contrapartida à isenção total para quem ganha até R$ 5 mil mensais e ao alívio tributário para rendas de até R$ 7.350.

A simples aprovação da nova regra deflagrou um rali corporativo na reta final do ano. Consultorias, auditorias e escritórios de advocacia relatam demanda excepcional, comparável ao período de entrega da declaração de IR de pessoas jurídicas. Equipes trabalham em regime estendido para orientar as empresas sobre a melhor estratégia financeira diante da iminente taxação.

Mesmo companhias com balanços apertados avaliam antecipar lucros, e algumas já consideram contrair empréstimos para garantir o pagamento imediato aos acionistas.

A cobrança sobre os dividendos começa a valer em 1º de janeiro de 2026, mas há uma brecha importante que explica a corrida atual: todos os dividendos anunciados até 31 de dezembro deste ano permanecerão isentos, mesmo que o pagamento ocorra entre 2026 e 2028.