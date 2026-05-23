Aprovação e avaliação positiva de Lula sobem, aponta Datafolha

247 - A avaliação do governo Lula (PT) apresentou nova melhora gradual, mas continua com saldo negativo entre os brasileiros. Segundo pesquisa Datafolha, 38% classificam a gestão como ruim ou péssima, enquanto 32% a consideram ótima ou boa. A aprovação e a desaprovação do trabalho do presidente agora aparecem empatadas em 48%, informa a Folha de São Paulo neste sábadp (23).

O levantamento indica que a distância entre a avaliação negativa e a positiva vem diminuindo nas últimas rodadas. Em abril, a diferença era de 11 pontos percentuais, com 40% de avaliação ruim ou péssima e 29% de ótima ou boa. Na pesquisa divulgada no último sábado, a distância caiu para nove pontos, com 39% contra 30%. Agora, chegou a seis pontos, com 38% de avaliação negativa e 32% de positiva.

Outros 28% dos entrevistados classificam o governo como regular. Em relação ao levantamento anterior, a avaliação positiva oscilou dois pontos percentuais para cima, enquanto a negativa recuou um ponto. As variações estão dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Aprovação e desaprovação empatam

O Datafolha também mostra mudança no indicador de aprovação do trabalho do presidente. Na rodada anterior, 45% aprovavam a atuação de Lula e 51% desaprovavam. Agora, os dois grupos aparecem empatados, com 48% cada.

A melhora ocorre após um período de oscilações negativas para o governo. O pior momento da avaliação de Lula neste mandato foi registrado em fevereiro de 2025, quando o índice de ótimo ou bom caiu para 24%. Naquele período, o governo enfrentava crises sucessivas, incluindo a relacionada ao Pix. A avaliação negativa chegou ao pico de 41% no mesmo mês e, desde então, tem oscilado entre 37% e 40%.

Nas últimas semanas, o governo adotou medidas de forte apelo popular, como o lançamento do Desenrola 2.0, a revogação da chamada “taxa das blusinhas” e uma medida provisória para conter a alta no preço da gasolina. Também passou a valer no início deste ano a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil, promessa feita por Lula na campanha presidencial de 2022.

Cenário eleitoral também registra avanço de Lula

A pesquisa foi a primeira realizada integralmente após a revelação, pelo site Intercept Brasil, de que Flávio Bolsonaro (PL-RJ), possível adversário de Lula na disputa presidencial, pediu dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro (PL).

Entre os entrevistados que afirmam conhecer o caso, 64% avaliam que o senador agiu mal. No cenário eleitoral testado pelo Datafolha, Lula ampliou sua vantagem sobre Flávio Bolsonaro na simulação de primeiro turno. O presidente aparece com 40%, contra 31% do senador. Na rodada anterior, Lula tinha 38% e Flávio Bolsonaro, 35%, em situação de empate técnico dentro da margem de erro.

Em uma eventual disputa de segundo turno, o quadro também mudou. O empate em 45% registrado anteriormente passou a uma vantagem de Lula, que aparece com 47%, contra 43% de Flávio Bolsonaro.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 139 municípios. As entrevistas foram realizadas presencialmente na quarta-feira (20) e na quinta-feira (21). O nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código BR-07489/2026.